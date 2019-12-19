Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kupada 5. tur rövanş karşılaşmaları sonunda Kasımpaşa, Antalyaspor, Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray, Beşiktaş, BtcTurk Yeni Malatyaspor, GMG Kırklarelispor, Demir Grup Sivasspor, Göztepe, Fenerbahçe, İstikbal Mobilya Kayserispor, Denizlispor, Medipol Başakşehir, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Trabzonspor, son 16 turuna adlarını yazdırdı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu kura çekimi, yarın gerçekleştirilecek.

Çift maç eleme usulüne göre oynanacak son 16 turunda ilk karşılaşmalar 14, 15 ve 16 Ocak 2020, rövanş mücadeleleri ise 21, 22 ve 23 Ocak 2020 tarihlerinde yapılacak.