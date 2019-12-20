Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Basketbol THY Avrupa Ligi’nin 15. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Rusya ekibi Zenit’e son saniyelerde yediği 3 sayılık basketle 84-81 yenilerek kötü gidişini sürdürdü. İlk çeyreği 22-18 üstün geçen Fener, De Colo ve Kalinic’in hücum katkılarıyla soyunma odasına da 43-38 galip döndü. 3. çeyrekte pas hataları yapan temsilcimiz önünde üçlükler bulmaya başlayan Zenit son çeyreğe 60-59 üstün girdi. Nefes kesen bu bölüm başa baş gitti. Bitime 6 saniye kala Sloukas’ın üçlüğü skoru 81-81’e getirdi. Fakat son saniyede Albicy de üçlük bulunca Fenerbahçe Beko, üst üste 3’üncü, toplamda ise 10’uncu yenilgisini yaşadı. Bu arada Euroleague Kadınlar’da Sarı Kanaryalar deplasmanda UNI Girona’yı 62-57 yenerek bir nebze moral buldu.