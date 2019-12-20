75 milyon avroya transfer olan Hollandalı futbolcu Matthijs De Ligt’ı kulübeye çivileyen ve İtalyan takımının oynadığı son iki lig maçında da 11’de yer alan Merih’i öven Sarri, “Merih Demiral’ın takım arkadaşlarına da aktardığı harika bir enerjisi var. Şu anda bunu kullanmak istiyoruz” dedi.
Merih’in enerjiyle dolup taşan biri olduğunu belirten Sarri “Bu enerjiyi maçta da gösteriyor. Bu da onu vazgeçilmez yapıyor. Son maçtaki performansından da memnunum” dedi. Sampdoria deplasmanında 90 dakika forma giyen Merih karşılaşmayı yüzde 94’lük isabet oranıyla 75/80 pasla tamamlamış ve takımının Bonucci ile Alex Sandro’nun ardından en fazla isabetli pas yapan üçüncü oyuncusu olmuştu. Juve, Merih’in bu sezon oynadığı dört maçı da kazandı.
Çizme’de Merih rüzgârı
Serie A’da Juventus’un oynadığı son maçlarda ilk 11’e yerleşen ve performansıyla beğeni toplayan millî futbolcumuz Merih Demiral’a bir övgü de teknik direktörü Maurizio Sarri’den geldi.
75 milyon avroya transfer olan Hollandalı futbolcu Matthijs De Ligt’ı kulübeye çivileyen ve İtalyan takımının oynadığı son iki lig maçında da 11’de yer alan Merih’i öven Sarri, “Merih Demiral’ın takım arkadaşlarına da aktardığı harika bir enerjisi var. Şu anda bunu kullanmak istiyoruz” dedi.
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