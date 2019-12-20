Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında evinde Altay'ı 4-1 yenerek zorlanmadan son 16'ya kaldı. Ünal Karaman beklendiği gibi rotasyonlu bir kadro sürdü sahaya. Bordo-mavililer ilk yarıda düşük tempolu bir futbol ortaya koyunca efektif atak görmekte zorlandık. İzmir temsilcisi az olan şansını zorlarken 29. dakikada önemli bir fırsat yakaladı. Tatos'un pasında sağ çaprazda topla buluşan Deniz'in vuruşunda kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı kornere çeldi. 33. dakikada Serkan Asan'dan aldığı topla birlikte ceza sahası içine giren Doğan Erdoğan'ın ayağının tersiyle yaptığı vuruşta top kaleci Emre'de kaldı.

Fırtına patladı

51. dakikada golü bulan Trabzonspor rahatladı. Avdijaj rakibinden kaptığı top neredeyse yarım saha sürdü ve vuruşunu yaptı, kaleci Emre'nin tokatladığı meşin yuvarlak Sturridge'nin önünde kaldı, yıldız oyuncu belki de kariyerinin en kolay golünü attı: 1-0. Beş dakika sonrasında gelişen atakta bu defa Yusuf Sarı'nın sağdan çıkardığı topa Ekuban için dokunmak kaldı: 2-0. Açıldıkça açılan Karaman'ın takımı çok geçmeden skoru üçledi. Yusuf Sarı'nın kullandığı kornerde Ekuban topu kafayla indirdi, Sturridge gol çizgisinde dokundu: 3-0. 71'deki yine Yusuf'un kornerinde İvanildo Fernandes kafasını kullandı: 4-0. 83'te Altay'da Paixao teselli golünü buldu: 4-1.

ÜNAL KARAMAN: MORAL KAZANDIK

İkinci yarı iyiydik

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal maçın ardından, "Tur önemliydi ama moralli şekilde olması önemliydi. İkinci yarı oynadığımız futbolla bunu yapabildik. Daha çok futbolun doğrularını yapmaya çalıştık" derken, "Sakatlığı biten oyunculara süre vermeye çalışıyoruz. Futbolcu antrenman yapmamışsa saha içerisinde kaldığı sürece risk vardır. Belli bir süreyi geçtiği anda oyuncular kas problemi yaşıyor. Bizim koruyup kollamamız lazım" sözlerini kullandı.

Kasıt var

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Ünal Karaman’la ilgili spekülasyonlara sert çıkarak, "Biz ciddi bir kulübüz, bir mağlubiyetle kimseyi göndermeyiz. Bu tür haberler ya kasıtlı ya da cahillikten yapılıyor" sözlerini kullandı.

Hazır durumdayım

İki golle geceye damga vuran Daniel Sturridge, "Hazır durumdayım, maç maç bakmak istiyorum. Her maç takıma en iyi şekilde yardımcı olmak istiyorum. 2 aydır buradayım, geleceği düşünmektense anı yaşamak istiyorum" ifadelerini kullandı.