Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Köln Kulübü, Mesut Özil'in açıklamalarının ardından Çin'e futbol ambargosu uygulama kararı aldı. Mesut'un Doğu Türkistan'daki Çin zulmüne dikkat çeken açıklamalarının ardından Köln, bu ülkeyle sportif ilişkilerini kesme kararı aldı. Çin'in Şenyang bölgesinde Çinli yeteneklere yönelik bir futbol akademisi açmak için çalışan ve buradan yaklaşık 2 milyon euro bağış toplayacak olan Alman ekibi bu gelirden de feragat etti.

"ÇİN'DE BÜYÜK İNSAN HAKLARI İHLALLERİ VAR"

Köln Başkanı Werner Wolf, "Bu projeyi yapmamaya kararı verdik" dedi. Köln Konseyi Başkanı Stefan Müller-Römer ise, "Almanya, Çin'in ekonomik gücünü tamamen geçemediği için ilişkileri anlıyorum. Ama sporda Çin'e ihtiyacımız yok. Aksine Çin bizden 20 yıldır bilgi alıyor. Çin'de büyük insan hakları ihlalleri var" dedi. Köln Gazetesi'ne konuşan bir avukat da, "George Orwell'ın (Big Brother karakterini oluşturan İngiliz edebiyatçı) bile daha kötüsünü hayal edemeyeceği bir gözetim devleti kuruluyor. Bu yüzden Köln gibi bir kulüp orada asla aktif olmamalı" yorumu yaptı.

THE INDEPENDENT: MESUT HAKLI

THE Independent, Mesut Özil'in Çin çıkışının çok doğru ve yerinde olduğunu belirterek, Uluslararası Af Örgütü'nün raporunda yer alan Çin'in insan hakları ihlallerini 10 başlıkta özetledi:

1) Toplu gözaltı kampları.

2) Kamplardaki zor şartlar.

3) Tutuklulara işkenceler.

4) Bilgi hakkını engelleme.

5) Azınlıklara karşı baskı.

6) Sakal bırakanlara gözaltı.

7) Gözlemci devlet yapısı.

8) Akrabalarla konuşmama.

9) Kamplarda beyin yıkama.

10) Denetimleri engelleme. (Akşam)