Merih Demiral’ın yanına koşarak asker selamı veren Juventus forması giyen Paulo Dybala hakkında açılan disiplin soruşturmasında ise cezaya gerek görülmemesi ‘skandal’ olarak yorumlandı. UEFA, Başakşehir’in, Wolfsberger ile yaptığı maçta asker selamı veren İrfan Can, Robinho, Visca, Azubuike, Caiçara ve Mehmet Topal’a da kınama cezası verdi.
Asker selamına ceza yağdı
21.12.2019 - 07:48 | Son Güncelleme: 21.12.2019 - 07:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
UEFA’nın asker selamı hazımsızlığı devam ediyor. Merih Demiral, Umut Meraş, Burak Yılmaz, Mert Günok, Zeki Çelik, Cenk Tosun, Mahmut Tekdemir, Uğurcan Çakır, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Sinan Bolat, Emre Belözoğlu, Deniz Türüç ve İrfan Can Kahveci’ye kınama cezası verilirken, TFF ise 50 bin avro para cezasına çarptırıldı.
Etiketler : asker selamı,asker selamı ceza,
670043 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/670043.aspx
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Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Sivasspor
15
10
3
2
18
33
2
Başakşehir
15
7
6
2
8
27
3
Beşiktaş
15
8
3
4
4
27
4
Trabzonspor
15
7
5
3
11
26
5
Fenerbahçe
15
7
4
4
10
25
6
Galatasaray
15
6
6
3
4
24
7
Malatyaspor
15
6
5
4
12
23
8
Alanyaspor
15
6
5
4
10
23
9
Denizlispor
15
6
3
6
0
21
10
Göztepe
15
5
5
5
-1
20
11
Gaziantep FK
15
5
5
5
-3
20
12
Gençlerbirliği
15
4
5
6
-1
17
13
Çaykur Rizespor
15
5
2
8
-11
17
14
Kasımpaşa
15
4
3
8
-3
15
15
Konyaspor
15
3
6
6
-7
15
16
Antalyaspor
16
3
5
8
-13
14
17
Ankaragücü
16
2
5
9
-19
11
18
Kayserispor
15
2
4
9
-19
10
Süper Lig Fikstür
16.Hafta Maçları
20.12.2019 20:30
Antalyaspor 2 - 2 Ankaragücü
21.12.2019 15:00
Yeni Malatyaspor - Rizespor
21.12.2019 17:30
Kasimpaşa - Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
21.12.2019 20:00
Göztepe - Galatasaray
22.12.2019 14:00
Gençlerbirliği - Sivasspor
22.12.2019 16:30
Kayserispor - Başakşehir
22.12.2019 19:00
Fenerbahçe - Beşiktaş
23.12.2019 20:00
Konyaspor - Trabzonspor
23.12.2019 20:00
Denizlispor - Alanyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Hatayspor
15
10
3
2
11
33
2
Erzurum BB
15
8
3
4
7
27
3
Akhisar Bld.Spor
15
7
5
3
5
26
4
Ümraniye
16
7
4
5
3
25
5
Menemen Belediyespor
15
7
4
4
3
25
6
Bursaspor
15
8
3
4
3
24
7
Fatih Karagümrük
15
6
5
4
3
23
8
Keçiörengücü
15
5
7
3
2
22
9
Adana Demirspor
16
5
6
5
4
21
10
Balıkesirspor
15
5
5
5
3
20
11
Altay
15
5
5
5
1
20
12
Giresunspor
15
5
4
6
-6
19
13
İstanbulspor
15
4
6
5
2
18
14
Altınordu
15
3
5
7
-6
14
15
Osmanlıspor
15
4
2
9
-8
11
16
Boluspor
15
2
5
8
-9
11
17
Adanaspor
15
1
6
8
-11
9
18
Eskişehirspor
15
4
2
9
-7
5
PTT 1. Lig Fikstür
16.Hafta Maçları
20.12.2019 19:00
Adana Demirspor 4 - 2 ümraniyespor
21.12.2019 14:00
Hatayspor - Adanaspor
21.12.2019 16:30
Eskişehirspor - Ekol Hastanesi Balikesirspor
21.12.2019 19:00
Akhisarspor - Boluspor
22.12.2019 14:00
Osmanlispor - Istanbulspor
22.12.2019 14:00
Erzurumspor - Altay
22.12.2019 16:30
Karagümrük - Keçiörengücü
22.12.2019 19:00
Menemenspor - Bursaspor
23.12.2019 19:00
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