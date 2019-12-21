Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merih Demiral’ın yanına koşarak asker selamı veren Juventus forması giyen Paulo Dybala hakkında açılan disiplin soruşturmasında ise cezaya gerek görülmemesi ‘skandal’ olarak yorumlandı. UEFA, Başakşehir’in, Wolfsberger ile yaptığı maçta asker selamı veren İrfan Can, Robinho, Visca, Azubuike, Caiçara ve Mehmet Topal’a da kınama cezası verdi.