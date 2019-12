Türkiye Gazetesi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Göztepe’ye 2-1 mağlup oldukları maçın ardından hayli gergindi. “Hayal kırıklığı yaşıyorum, sınanıyoruz, sınandığımız kesin. Girilebilecek her türlü pozisyona girmişiz, her türlüsüne girdik. Burada söyleyebileceğimiz tek şey var, sabır” diyen Terim, “Ben dahil, hepimiz bu gidişatın, ilk yarıdaki bu hasarın bedelini ödeyeceğiz. Bu kadar açık ve net, kendimi bu bedelin içine sokarken, herkes de bu bedelin bir kısmını ödeyecek. Ne yapabilirsek, onu yapacağız. Ekonomimiz, cezamızın şekli el verdiği sürece. Allah nasip ederse, ümit ederim düşüncelerimizi, planlarımızı uygulayabiliriz. Uygulamamız lazım Galatasaray için” diye konuştu.

Karşı cephe var

“Bana karşı bir cephe var. Benim ‘nerede kalmıştık’ tweetimin 2. yılı, demek ki her 6 aya 1 kupa düşmüş” vurgusu yapan Fatih Hoca, “Ben her eleştiriye açık oldum ama arkasında, önünde bir şey olduğunu anladığımda her türlü mevkideki insan için gereğini söyledim, söylemeye de devam edeceğim. Şu anda yarışıyoruz, arkadaşlarımız tarafından da hepsi biliniyor. Futbolda dün yok, geçen sene de, 3-5 ay önce de tüm kupaları alsanız, büyük takımda pardon yok, futbolun gerçeğidir bu, bunu kabul etmek lazım. Üzülüyorum, çok üzülüyorum, böyle bir hakkımız yok. Bizim ülkeye mahsus, yükseldikçe, başarı kazandıkça, düşmanınız artıyor” sözlerini kullandı.

Oyun bu kadar durur mu?

Terim maçın hakemlerine de sert çıkarken, “Rakip oyunu yavaşlattı, hakem müdahale etmedi. Bu maç merak ediyorum, kaç dakika oynanmadı? Her maçta bunu rica ediyorum. Oyun bu kadar durur mu arkadaş? Bu kadar yatılır mı, hakem bu kadar müsaade eder mi arkadaş? Oynamaya devam edelim, aksın şu oyun” siteminde bulundu.

G.Saray’da Wilson sesleri

Portekiz medyası G.Saray’ın, Tondela’da forma giyen Portekizli stoper Bruno Wilson için kulübüyle irtibata geçtiğini haberleştirdi. Liga Nos’ta orta sıralarda yer alan Tondela’nın sezon başında Braga’dan bonservissiz kadrosuna kattığı Wilson’u satmaya sıcak baktığı belirtildi.

ÜZEN HABER

Burak Yıldız’ı kaybettik

G.Saray’ın hayranı lösemi hastası Burak Yıldız dün hayata gözlerini yumdu. Hayali Galatasaray’ı Türk Telekom’da izlemek olan Yıldız’ı sarı-kırmızılılar Real Madrid maçında ağırlamış ve minik taraftar, Başkan Mustafa Cengiz ile de tanışmıştı.

JEROME-GASSAMA-TİTİ

Göztepe’de üç cezalı

Göztepe’de dün Lamine Gassama, Cameron Jerome ve Titi sarı kart görünce cezalı duruma düştü. Her üç oyuncu da İzmir ekibinin gelecek hafta deplasmanda oynayacağı Sivasspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

G.SARAY TRİBÜNÜNDE

Maç öncesi kavga

Maç öncesi Galatasaray tribünlerinde bilinmeyen bir sebeple tansiyon yükseldi ve kavga çıktı. Tatsızlık polislerin müdahale etmesiyle giderildi. Bu arada Fenerbahçe karşılaşmasında deplasman taraftarı için 500 kişilik bilet ayıran ve kale arkası tribününü tahsis eden Göztepe, Galatasaray maçında bunu 280’e düşürünce sarı-kırmızılı yönetim tepki gösterdi.

Falcao kayıp!

G.Saray’da büyük umutlarla transfer edilen fakat yaşadığı sakatlıktan sonra uzun süre takıma dönmesi beklenen Radamel Falcao dün vasatı aşamadı. Formsuz olduğu her halinden belli olan dünyaca ünlü futbolcu yakaladığı fırsatlarda yaptığı vuruşlarla saç baş yoldurttu. Özellikle 79’da kaçırdığı gol sarı-kırmızılı taraftarlar için tam bir hayal kırıklığı oldu.