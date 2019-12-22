Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kartal’da oynanan Kartal Bulvar-Beykoz 1908 Süper Amatör Lig maçı bitiminde olaylar çıktı. Kartal Bulvarspor’un 3-1 galip geldiği maç sonrası Beykozlu taraftarlar rakip takımın taraftarlarının sporcularına küfür ettiğini iddia ederek duruma tepki gösterdi. Ardından taraftarlar telleri kırarak sahaya girdi . Polis engellemeye çalışsa da taraftarlar Kartal tribünlerine doğru ilerledi. İki takım taraftarları ellerine ne geçtiyse birbirine attı. Koltuklar havada uçuşurken , polis olayları güçlükle engelledi. Yaşanan olaylar ise cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde taraftarlar telleri kırıp sahaya giriyor. Ardından karşı tribüne giden taraftarlar koltuklarla birbirine saldırıyor.