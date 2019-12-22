Kartal’da oynanan Kartal Bulvar-Beykoz 1908 Süper Amatör Lig maçı bitiminde olaylar çıktı. Kartal Bulvarspor’un 3-1 galip geldiği maç sonrası Beykozlu taraftarlar rakip takımın taraftarlarının sporcularına küfür ettiğini iddia ederek duruma tepki gösterdi. Ardından taraftarlar telleri kırarak sahaya girdi . Polis engellemeye çalışsa da taraftarlar Kartal tribünlerine doğru ilerledi. İki takım taraftarları ellerine ne geçtiyse birbirine attı. Koltuklar havada uçuşurken , polis olayları güçlükle engelledi. Yaşanan olaylar ise cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde taraftarlar telleri kırıp sahaya giriyor. Ardından karşı tribüne giden taraftarlar koltuklarla birbirine saldırıyor.
Maç karıştı! Taraftar telleri söküp sahaya atladı
22.12.2019 - 10:44 | Son Güncelleme: 22.12.2019 - 10:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kartal ‘da oynanan Kartal Bulvar-Beykoz 1908 maçı sonrası ortalık birbirine girdi. Beykozlu taraftarlar telleri söküp sahaya girdi. İki tarafın koltukları atarak birbirine girdiği anlar kameralara yansırken ,çıkan olayları polis güçlükle sakinleştirdi .
Kaynak: İHA
Etiketler : maç,taraftar,kavga,kartalspor,beykoz 1908,
670300 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/670300.aspx
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PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Sivasspor
15
10
3
2
18
33
2
Başakşehir
15
7
6
2
8
27
3
Beşiktaş
15
8
3
4
4
27
4
Trabzonspor
15
7
5
3
11
26
5
Fenerbahçe
15
7
4
4
10
25
6
Galatasaray
16
6
6
4
3
24
7
Malatyaspor
16
6
5
5
10
23
8
Alanyaspor
15
6
5
4
10
23
9
Göztepe
16
6
5
5
0
23
10
Gaziantep FK
16
6
5
5
-2
23
11
Denizlispor
15
6
3
6
0
21
12
Çaykur Rizespor
16
6
2
8
-9
20
13
Gençlerbirliği
15
4
5
6
-1
17
14
Kasımpaşa
16
4
3
9
-4
15
15
Konyaspor
15
3
6
6
-7
15
16
Antalyaspor
16
3
5
8
-13
14
17
Ankaragücü
16
2
5
9
-19
11
18
Kayserispor
15
2
4
9
-19
10
Süper Lig Fikstür
16.Hafta Maçları
20.12.2019 20:30
Antalyaspor 2 - 2 Ankaragücü
21.12.2019 15:00
Yeni Malatyaspor 0 - 2 Rizespor
21.12.2019 17:30
Kasimpaşa 3 - 4 Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
21.12.2019 20:00
Göztepe 2 - 1 Galatasaray
22.12.2019 14:00
Gençlerbirliği - Sivasspor
22.12.2019 16:30
Kayserispor - Başakşehir
22.12.2019 19:00
Fenerbahçe - Beşiktaş
23.12.2019 20:00
Konyaspor - Trabzonspor
23.12.2019 20:00
Denizlispor - Alanyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Hatayspor
16
11
3
2
12
36
2
Erzurum BB
15
8
3
4
7
27
3
Akhisar Bld.Spor
16
7
6
3
5
27
4
Ümraniye
16
7
4
5
3
25
5
Menemen Belediyespor
15
7
4
4
3
25
6
Bursaspor
15
8
3
4
3
24
7
Balıkesirspor
16
6
5
5
4
23
8
Fatih Karagümrük
15
6
5
4
3
23
9
Keçiörengücü
15
5
7
3
2
22
10
Adana Demirspor
16
5
6
5
4
21
11
Altay
15
5
5
5
1
20
12
Giresunspor
15
5
4
6
-6
19
13
İstanbulspor
15
4
6
5
2
18
14
Altınordu
15
3
5
7
-6
14
15
Boluspor
16
2
6
8
-9
12
16
Osmanlıspor
15
4
2
9
-8
11
17
Adanaspor
16
1
6
9
-12
9
18
Eskişehirspor
16
4
2
10
-8
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16.Hafta Maçları
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Adana Demirspor 4 - 2 ümraniyespor
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Hatayspor 1 - 0 Adanaspor
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Akhisarspor 0 - 0 Boluspor
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Osmanlispor - Istanbulspor
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Erzurumspor - Altay
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