Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maça iyi başlayan Fenerbahçe Beko, dış atışlardan bulduğu sayılarla 3. dakikayı 10-4 önde geçti. Kalan bölümde 3 sayı çizgisinin gerisinden 2 basket bulan Teksüt Bandırma'ya boyalı alandan sayılar üreterek cevap veren sarı-lacivertli takım, ilk çeyreği 21-16 üstün tamamladı.

İkinci çeyreğe iki takım da dış atışlardan bulduğu sayılarla başladı. Savunmasını sertleştiren ve rakibine üstünlüğünü kabul ettiren Fenerbahçe Beko, Melih Mahmutoğlu'nun serbest atıştan kaydettiği sayılarla 19. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 40-29. Sarı-lacivertli ekip, soyunma odasına 44-34 önde gitti.

Üçüncü çeyrekte Prewitt ile dış şutlarda etkili olan Teksüt Bandırma, 25. dakikada farkı 5'e indirdi: 53-48. Ali Muhammed ve Melih Mahmutoğlu'nun verdiği katkıyla çeyreğin sonunda farkı tekrar çift hanelere çıkaran (66-56) Fenerbahçe Beko, final periyoduna 66-60 üstün girdi.

Dördüncü periyodun ilk bölümünde Teksüt Bandırma, Terry ile pota altında etkili oldu. Fenerbahçe Beko ise dış şutlardan basket buldu. Konuk takım, Terry'nin serbest atıştan kaydettiği sayılarla 36. dakikada farkı 4'e indirdi: 72-68. Kalan bölümde Prewitt ile 3 sayı çizgisinin gerisinden sayılar bulan Teksüt Bandırma'ya boyalı alandan kaydettiği basketlerle cevap veren Fenerbahçe Beko, karşılaşmadan 89-79 galip ayrıldı.

Taraftarlar Obradovic için yeni sözleşme istedi

Fenerbahçeli taraftarlar, sözleşmesi sezon sonunda bitecek başantrenör Zeljko Obradovic ile sözleşme uzatılması için tezahürat yaptı.

Taraftarlar, karşılaşmayı yönetim locasından takip eden Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a, "Obradovic'e yeni sözleşme" tezahüratıyla talepte bulundu.

Başkan Ali Koç, sarı-lacivertli taraftarların bu isteğine alkışla karşılık verdi.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Aytuğ Ekti, Ziya Özorhon, Orhan Çağrı Hekimoğlu

Fenerbahçe Beko: Sloukas 8, De Colo 15, Datome 18, Williams 13, Lauvergne 12, Melih Mahmutoğlu 10, Egehan Arna 2, Berkay Candan, Ahmet Düverioğlu, Ali Muhammed 11

Teksüt Bandırma: Smith 5, Kalinoski 13, Şehmus Hazer 6, Hummer 11, Terry 21, Prewitt 19, Furkan Haltalı, Rıdvan Öncel 4, Erkan Yılmaz, Alperen Şengün

1. Periyot: 21-16

Devre: 44-34

​3. Periyot: 66-60