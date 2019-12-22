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FENERBAHÇE 2 - 1 BEŞİKTAŞ

Cüneyt Çakır golün ardından ilk yarının son düdüğünü çaldı Deplasman Golü 45' GOL! Beşiktaş'ın kullandığı serbest vuruşta Atiba'nın kafa vuruşu ağlarla buluştu ve skor 2-1'e geldi.Gol - Atiba Hutchinson 45' İlk yarının sonuna 5 dakika eklendi. 42' Burak Yılmaz'ın kullandığı çift vuruş barajdan döndü. Dönen topa gelişine vuran Caner topu farklı şekilde auta gönderdi. Pozisyon 41' Beşiktaş'ta çift vuruşu Burak kullanacak. Pozisyon 40' Kaleci Altay kale vuruşu esnasında topu yere bıraktıktan sonra Burak'ın baskısını görünce yeniden eliyle tuttuğu için, siyah-beyazlılar çift vuruş kazandı. Dirar'dan sıyrılan Lens sağ kanattan ceza sahasına girdi, ortasında topa kimse dokunamayınca top ters kanattan taça çıktı. 36' Serbest vuruş öncesi topa dokunan Deniz Türüç sarı kart gördü.Sarı Kart - Deniz Türüc 33' Golün ardından hakeme itirazlarda bulunan Caner Erkin sarı kart gördü.Sarı Kart - Caner Erkin Ev Sahibi Golü 32' GOL! Ozan Tufan takımını 2-0 öne geçirdi.Gol - Ozan Tufan 30' Ozan Tufan'a arkadan sert bir müdahale yapan Lens sarı kart gördü.Sarı Kart - Jeremain Lens Pozisyon 29' Muriqi ceza sahasına sağ kanattan girerek şutunu çekti ancak top kaleye paralel şekilde auta çıktı.

27' Beşiktaş'ta savunma arkasında sarkan Diaby kaleciyle karşı karşıya kaldı ama öncesinde ofsayt bayrağı havada...

Ev Sahibi Golü 23' Penaltıda topun başına geçen Kruse topu ve kaleci Karius'u ayrı köşelere gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.Gol - Max Kruse

Pozisyon 21' Cüneyt Çakır, Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyonu VAR ekranında inceledi ve Rebocho'nun ceza alanında topa elle müdahale ettiğini tespit ederek penaltı kararını verdi!

19' Fenerbahçe penaltı bekliyor, VAR odasında pozisyon inceleniyor!

Pozisyon 18' Fenerbahçeli futbolcular Rebocho'nun ceza sahası içinde topa elle dokunduğu yönünde itirazlarda bulundular. Maçın hakemi oyunu devam ettirdi.