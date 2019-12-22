Süper Lig’in 16. haftasında Fenerbahçe deplasmanına giden Beşiktaş, sahadan 3-1 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla siyah-beyazlıların Ülker Stadı'ndaki kazanma hasreti de 20 maça yükseldi. Son olarak Rıza Çalımbay’ın teknik direktör olduğu dönemde, 17 Nisan 2005 tarihinde Kadıköy’de 4-3 kazanan Beşiktaş, o tarihten bu yana çıktığı 20 maçta da galibiyet alamadı. Rakibi karşısında ilk yarıda Kruse ve Ozan Tufan’ın attığı gollerle 2-0 geriye düşen ve ilk yarının uzatma dakikalarında Atiba’yla farkı 1’e indiren siyah-beyazlılar, ikinci yarıda Vedat’ın golüne engel olamayınca maçı 3-1 kaybetti. Son galibiyetini aldığı 2004-2005 sezonundan bu yana Fenerbahçe ile deplasmanda 20 kez karşılaşan Beşiktaş, bu maçlarda 12. yenilgisini alırken, 8 mücadele de beraberlikle sonuçlandı.
Beşiktaş’ın galibiyet hasreti 20 maça çıktı
22.12.2019 - 21:11 | Son Güncelleme: 22.12.2019 - 21:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Süper Lig’in 16. haftasında Fenerbahçe’ye deplasmanda 3-1 mağlup olan Beşiktaş’ın, Ülker Stadı'ndaki galibiyet hasreti 20 maça çıktı. Beşiktaş, rakibi karşısında son 20 maçta 12 yenilgi, 8 beraberlik aldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : beşiktaş,galibiyet,hasret,
670403 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/670403.aspx
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A.
P.
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Sivasspor
16
10
4
2
18
34
2
Başakşehir
15
7
6
2
8
27
3
Beşiktaş
15
8
3
4
4
27
4
Trabzonspor
15
7
5
3
11
26
5
Fenerbahçe
15
7
4
4
10
25
6
Galatasaray
16
6
6
4
3
24
7
Malatyaspor
16
6
5
5
10
23
8
Alanyaspor
15
6
5
4
10
23
9
Göztepe
16
6
5
5
0
23
10
Gaziantep FK
16
6
5
5
-2
23
11
Denizlispor
15
6
3
6
0
21
12
Çaykur Rizespor
16
6
2
8
-9
20
13
Gençlerbirliği
16
4
6
6
-1
18
14
Kasımpaşa
16
4
3
9
-4
15
15
Konyaspor
15
3
6
6
-7
15
16
Antalyaspor
16
3
5
8
-13
14
17
Ankaragücü
16
2
5
9
-19
11
18
Kayserispor
15
2
4
9
-19
10
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Yeni Malatyaspor 0 - 2 Rizespor
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Denizlispor - Alanyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Hatayspor
16
11
3
2
12
36
2
Akhisar Bld.Spor
16
7
6
3
5
27
3
Erzurum BB
16
8
3
5
5
27
4
Ümraniye
16
7
4
5
3
25
5
Menemen Belediyespor
15
7
4
4
3
25
6
Bursaspor
15
8
3
4
3
24
7
Balıkesirspor
16
6
5
5
4
23
8
Altay
16
6
5
5
3
23
9
Fatih Karagümrük
15
6
5
4
3
23
10
Keçiörengücü
15
5
7
3
2
22
11
Adana Demirspor
16
5
6
5
4
21
12
İstanbulspor
16
4
7
5
2
19
13
Giresunspor
15
5
4
6
-6
19
14
Altınordu
15
3
5
7
-6
14
15
Osmanlıspor
16
4
3
9
-8
12
16
Boluspor
16
2
6
8
-9
12
17
Adanaspor
16
1
6
9
-12
9
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Eskişehirspor
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