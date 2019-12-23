Karşılaşmanın baştan sonuna kadar sahada rakibine üstünlük kuran Real Madrid, yakaladığı çok sayıda gol pozisyonunu değerlendiremedi. Eflatun beyazlıların üç şutunda top direkten döndü. Kontrataklarla tehlikeli olan Athletic Bilbao ise son vuruşlarda kaleci Thibaut Courtois'yı geçemedi. Bu sonuçla puanını 37'ye çıkartan Real Madrid, şampiyonluk yarışında lider Barcelona'nın iki puan gerisinde kaldı. Athletic Bilbao ise 28 puanla 7. sırada yer aldı.
Real Madrid sahasında puan kaybetti
23.12.2019 - 01:44 | Son Güncelleme: 23.12.2019 - 01:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 18. haftasında Real Madrid, sahasında oynadığı maçta Athletic Bilbao ile 0-0 berabere kaldı.
Etiketler : Real Madrid Athletic Bilbao skor,Real Madrid,
670432 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/670432.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Sivasspor
16
10
4
2
18
34
2
Başakşehir
15
7
6
2
8
27
3
Beşiktaş
15
8
3
4
4
27
4
Trabzonspor
15
7
5
3
11
26
5
Fenerbahçe
15
7
4
4
10
25
6
Galatasaray
16
6
6
4
3
24
7
Malatyaspor
16
6
5
5
10
23
8
Alanyaspor
15
6
5
4
10
23
9
Göztepe
16
6
5
5
0
23
10
Gaziantep FK
16
6
5
5
-2
23
11
Denizlispor
15
6
3
6
0
21
12
Çaykur Rizespor
16
6
2
8
-9
20
13
Gençlerbirliği
16
4
6
6
-1
18
14
Kasımpaşa
16
4
3
9
-4
15
15
Konyaspor
15
3
6
6
-7
15
16
Antalyaspor
16
3
5
8
-13
14
17
Ankaragücü
16
2
5
9
-19
11
18
Kayserispor
15
2
4
9
-19
10
Süper Lig Fikstür
16.Hafta Maçları
20.12.2019 20:30
Antalyaspor 2 - 2 Ankaragücü
21.12.2019 15:00
Yeni Malatyaspor 0 - 2 Rizespor
21.12.2019 17:30
Kasimpaşa 3 - 4 Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
21.12.2019 20:00
Göztepe 2 - 1 Galatasaray
22.12.2019 14:00
Gençlerbirliği 2 - 2 Sivasspor
22.12.2019 16:30
Kayserispor - Başakşehir
22.12.2019 19:00
Fenerbahçe - Beşiktaş
23.12.2019 20:00
Konyaspor - Trabzonspor
23.12.2019 20:00
Denizlispor - Alanyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Hatayspor
16
11
3
2
12
36
2
Akhisar Bld.Spor
16
7
6
3
5
27
3
Erzurum BB
16
8
3
5
5
27
4
Ümraniye
16
7
4
5
3
25
5
Menemen Belediyespor
15
7
4
4
3
25
6
Bursaspor
15
8
3
4
3
24
7
Balıkesirspor
16
6
5
5
4
23
8
Altay
16
6
5
5
3
23
9
Fatih Karagümrük
15
6
5
4
3
23
10
Keçiörengücü
15
5
7
3
2
22
11
Adana Demirspor
16
5
6
5
4
21
12
İstanbulspor
16
4
7
5
2
19
13
Giresunspor
15
5
4
6
-6
19
14
Altınordu
15
3
5
7
-6
14
15
Osmanlıspor
16
4
3
9
-8
12
16
Boluspor
16
2
6
8
-9
12
17
Adanaspor
16
1
6
9
-12
9
18
Eskişehirspor
16
4
2
10
-8
5
PTT 1. Lig Fikstür
16.Hafta Maçları
20.12.2019 19:00
Adana Demirspor 4 - 2 ümraniyespor
21.12.2019 14:00
Hatayspor 1 - 0 Adanaspor
21.12.2019 16:30
Eskişehirspor 1 - 2 Ekol Hastanesi Balikesirspor
21.12.2019 19:00
Akhisarspor 0 - 0 Boluspor
22.12.2019 14:00
Osmanlispor 1 - 1 Istanbulspor
22.12.2019 14:00
Erzurumspor 1 - 3 Altay
22.12.2019 16:30
Karagümrük - Keçiörengücü
22.12.2019 19:00
Menemenspor - Bursaspor
23.12.2019 19:00
Giresunspor - Altinordu