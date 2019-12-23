Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı derbi maçı sonrası dobra konuştu. Fenerbahçe’nin kendilerine oranla daha fazla istekli olduğunu ifade eden Avcı, “Savaşamadık veya mücadele edemedik... Klasik derbi aslında, derbilerde top oyunda çok fazla kalmıyor, 46 dakika kalmış. Onlar topa sahip olup kenara döndüklerinde biz geciktik. İkinci yarıda aslında oyunu topa sahip olarak 3. bölgede oynamamız gerekiyorken bu olmadı. Doğru cevap veremedik rakibe. Büyük takımlar böyle oyun oynamaz. Bizden fazla mücadele ettiler, onlar savaştı. Her iki takım da oyuna girmedi ama bir takım daha fazla istedi” sözlerini kullandı.



> Böyle oyun yok

Sezonun ilk yarısını G.Birliği’ni yenerek 30 puanla kapatmak istediklerini ifade eden Avcı, “Oyun prensiplerine sadık kalamadık. Oyunda temas etmeyince böyle oluyor. Böyle bir oyun yok” derken, “Kaçırdığımız pozisyonlar var. Büyük takım hiçbir zaman oyun disiplininden kopmamalı. Serdar Aziz’in, Vida’ya yaptığı penaltıda bütün oyuncuların hakeme (Cüneyt Çakır) itirazı gerekiyordu. Türkiye’nin en iyi hakeminden bahsediyoruz. Dört göz var, bir de VAR devrede. Vida’ya yapılan penaltıysa, buna itiraz etmesi, diğer arkadaşlarının da destek vermesi gerekiyor. Belki hakem VAR’a gidecekti” sözlerini kullandı.



Çakır’ı çağırın!

Beşiktaş’ın suskun golcüsü Burak Yılmaz derbiyi değerlendirirken, “Maçla ilgili ne söyleyeceksin?” sorusuna, “Cüneyt Çakır’ı çağırın, o konuşsun” şeklinde karşılık verdi. Yılmaz, oyundan çıkarken de 4. hakem Alper Ulusoy ile diyaloğa girdi. Tecrübeli golcünün, Ulusoy’a ‘’Sen gir oyna, sen gir oyna’’ diye bağırdığı görüldü. Fenerbahçe tribünleri ise siyah-beyazlı futbolcuya tepki gösterdi



Ersun Yanal, F.Bahçe’nin başında Beşiktaş’a karşı ilk derbi galibiyetini elde etti. .



Kartal bir anda çöktü

Beşiktaş, Kadıköy’de zafer hasretini 15 yıla çıkardı. Sezonun son derbisinde Fenerbahçe karşısında istediği oyunu ortaya koyamayan siyah-beyazlılar 3-1’lik yenilgiyle zirve yarışında ağır yara aldı. Beşiktaş’ın son maçlarda özellikle savunmasındaki dağınıklık Fenerbahçe maçına da yansıdı. Siyah-beyazlılar son 10 gün içinde oynadığı dört resmî karşılaşmada kalesinde toplam 11 gol gördü. Avrupa Ligi’nde Wolves’ten 4 gol yiyen Kartal, ligde Yeni Malatya’ya sahasında 2-0 yenilirken, hafta içinde de kupada Erzincanspor’a 2-0 yenildi. Derbide Fenerbahçe karşısında pozisyona girmekte zorlanan Beşiktaş, biri penaltıdan olmak üzere kalesinde 3 gol gördü.



Kartal’da hakem öfkesi

Beşiktaş’ta derbiyi yöneten hakem Cüneyt Çakır’a maç sonrası büyük tepki vardı. Karşılaşmanın ardından Başkan Ahmet Nur Çebi yöneticilerini olağanüstü toplantıya çağırdı. Yaklaşık 1,5 saat süren toplantıda alınan karar gereği, Çebi’nin bugün basın toplantısı yapacağı ve tartışmalı pozisyonları görüntüler eşliğinde tek tek anlatacağı öğrenildi. Özellikle maçın 14. dakikasında Serdar Aziz’in kendi ceza sahasında Vida’yı indirmesine ‘devam kararının’ çıkması siyah-beyazlı camiada büyük öfke çekti. Yine 49. dakikada Serdar Aziz’le mücadeleye giren Vida yerde kaldı ama Çakır bu pozisyonda da ‘devam’ kararı verdi ve VAR’dan da bir uyarı gelmedi.



KARIUS: Hazır değildik

İyi oynamadık

Beşiktaş’ın Alman kalecisi Loris Karius, “Fenerbahçe savaştı, biz hazır değildik. Yeteri kadar savaşmadık, ikili mücadelelerde onlar gibi ayakta kalamadık. Bu tür maçlarda yeterli kadar mücadele etmezseniz, kazanamazsınız. Bunu anlayamıyorum” dedi.



CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Lens’e erken tatil

Beşiktaş’ta dünkü derbinin 31. dakikasında sarı kart gören Jeremain Lens, cezalı duruma düştü. Siyah-beyazlı futbolcu Süper Lig’de ilk yarının son maçı olan Vodafone Park’ta oynanacak Gençlerbirliği mücadelesinde görev alamayacak.