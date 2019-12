Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sarı-lacivertliler, Nisan 2005'ten beri Beşiktaş'a kaybetmedikleri statta yine zafer hedefindeydi. Kaptan Emre'nin son dakikada sakatlar kervanına katılması Fenerbahçe'de eğrisini doğruya denk getirmiş, Gustavo-Ozan ikilisi daha efektif orta saha oluşturmuştu. Beşiktaş'ta Elneny'nin top kayıpları, Diaby'nin kayıpları oynaması da sarı-lacivertlilerin ekmeğine yağ sürüyordu. Burak, Jailson'lu savunmanın arasına atılacak topları bekleyedursun, Fenerbahçe rakip ceza sahası civarında istediği gibi at koşturuyordu. Beklenen gol 23'te penaltı vuruşundan geldi. Sağ kanattan yapılan ortada Rebocho topa ceza sahası içinde elle temas ederken oyunu devam ettiren Cüneyt Çakır, VAR uyarısıyla pozisyonu izleyip penaltıyı verdi.



> 30 metrelik füze

Max Kruse, Karius'la topu ayrı köşelere yolladı: 1-0. 32'de ise Ozan sahne aldı. Diaby'nin kaybettiği topla kaleye yönelen Ozan, yaklaşık 30 metreden "Tufan" şiddetinde bir vuruşla Karius'u avladı: 2-0. 45+5'te Caner'in kullandığı frikikte savunma arkasına sarkan Atiba rahat bir vuruşla Beşiktaş'ın soyunma odasına umutlu gitmesini sağladı: 2-1. İkinci yarıya Diaby-Ljajic değişikliğiyle başlayan siyah-beyazlılar 54'te beraberliğe yaklaştı. Jailson'un kayıp düşmesiyle topu önünde bulan Burak, Altay'ı çalımlamayı dendi ama genç file bekçisi krala set çekti, devamında savunma tehlikeyi savuşturdu. 58'de Isla'nın çevirdiği topu tamamlayan Muriç Kadıköy'ü salladı: 3-1. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Kadıköy geleneğini kazanarak sürdüren Fenerbahçe moral buldu.



"Mühim olan kazanmak"

Vedat Muriç dün Beşiktaş'ı da vurdu ve ligde bu sezon 10 gole yükseldi. Maçı değerlendiren Kosovalı yıldız, "Zor bir maç olacağını bekliyorduk. Uzun yıllardır Kadıköy'de rakiplerimize yenilmedik. Maça çıkarken bunun bilincindeydik. Taraftarlarımıza diyecek söz yok. Gol attım ama daha önemlisi kazanmaktı. Kim atarsa atsın, kazanmamız önemli. İnşallah haftaya Rize'de de kazanırız" dedi.



GECENİN ADAMI OZAN TUFAN:

Şampiyon olacağız

Çok klas bir gol atan sarı-lacivertli futbolcu, "Fenerbahçe bu futbolu oynarsa her zaman en iyi seviyede olur" dedi

Derbide müthiş oynayan ve jeneriklik bir gol atan Ozan Tufan maç sonrası iddialıydı. "Bu güzel atmosferde, güzel bir maç yaptık. Kazandık ve çok mutluyuz. Attığım golde pozisyon öncesine bakmak lazım. Luiz Gustavo'nun baskısına bakmak lazım. Benim, onunla yaptığım ikili oyuna bakmak lazım. Fenerbahçe bu futbolu oynarsa her zaman en iyi seviyede olur" derken, "Vedat Muriç de güzel bir gol attı, ben de güzel bir gol attım. Önemli olan takımın kazanması, inşallah şampiyon olacağız" diye konuştu.



ATIBA: İŞLER KÖTÜ GİTTİ

Üstesinden geliriz

Beşiktaş'ın ayakta kalan oyuncusu Atiba, "Ne yazık ki istediğimiz gibi gitmedi işler. Biz bu maçta yüksek tempoda oynamak istedik ama ilk 15 dakikada oyuna giremedik. Rakip baskı yaptı. Üst üste ikinci defa yenildik ama bunun üstesinden gelebiliriz" dedi.



KRUSE GÖZE GİRDİ

Derbiler farklıdır

Derbinin açılış golünü atan ve üzerindeki eleştirileri unutturan Max Kruse, "Bu tarz karşılaşmalar normal maçlardan farklı oluyor. İnsanlar her zaman galibiyet bekliyor. Gol attığım için çok mutluyum ama en önemlisi takım olarak galip gelmek" sözlerini kullandı.



TÜRÜÇ: 3 PUAN ÖNEMLİYDİ

Yarışın içindeyiz

∂ F.Bahçe'de on birde forma giyen Deniz Türüç, "Her şeyden önemli olan 3 puanı aldığımız için mutluyuz. Galatasaray yenildi, Beşiktaş yenildi, geçen hafta biz yenildik. Şampiyon olmak için elimizden geleni yapıyoruz. En önemlisi yarışmanın içinde kalmak" dedi.