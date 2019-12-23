Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş zaferi henüz yeni kutlanıyordu ki Kadıköy’de şoke edici bir gelişme yaşandı. Yayıncı kuruluşa konuşan F.Bahçe’nin çalıştırıcısı Ersun Yanal, “Galip gelemediğimiz birçok maçtan farklı oynamadık, genel olarak zaten böyle oynuyoruz. Birçok mevkisi olmayan hatta teknik direktörü olmayan (!) Fenerbahçe galip geldi. Soru almayacağım ve bu hafta içerisinde de basın bildirisi yapacağım” sözleriyle herkesi hayrette bıraktı. Sonrasında ‘istifa edecek’ iddiaları yayıldı. Buna göre Yanal maç öncesi Emre Belözoğlu’nu yedek başlatmak istemiş fakat futbolcunun isyanıyla karşılaşmıştı.



> Çok bunalmıştı

Zaten aylardır Futbol Direktörü Damien Comolli’den ‘iyi oynamıyoruz’ şeklinde eleştiri alan Yanal’ın Başkan Ali Koç’un geçen haftaki Sivas maçı sonrası yaptığı üstü kapalı suçlamalarla iyice bunaldığı ve böyle bir çıkış yaptığı dillendirildi. İşler daha sonra değişti. Yanal basın toplantısına Comolli ve Belözoğlu ile birlikte girdi ve, “Fenerbahçe camiasının içerisindeki dedikoduları kapatmak için hafta içerisinde bir açıklamam olacak. Çirkin saldırılar ile bize yıkamazsınız, biz bir bütünüz. Dedikodular ile bu işler olmaz” sözlerini kullandı.



> Sevgili kaptan

Hoca, “Sevgili kaptanın bir haftadır problemi var, onunla uğraşıyor. Emre, bir gün bile beni kırmadı, üzmedi. Bu gibi karalamaları kabul etmeyin, futbolu kaos ile beslemeyin. Bizlerin gerçek hayatta yaşadıklarını dikkate alın, bu markaya, Fenerbahçe’ye zarar vermeyin” şeklinde konuştu. Hafta içinde önce basın toplantısı yapacağını söyleyen hoca, sonra bir bildiri yayınlayacağını açıkladı. Hoca ve oyuncusu basın toplantısını birbirlerine sarılarak terk etti.



EMRE’NİN ETKİSİ!

Dünün öncesi var

Ersun Yanal ile Emre Belözoğlu arasındaki gerginliğin öncesi var. Kaptan G.Saray derbisinin ikinci yarısında oyuna alınan Deniz Türüç’ün yaptığı hatalardan dolayı hocasıyla gerginlik yaşamıştı. Yanal, Emre’nin ikazıyla futbolcuyu son dakikalarda oyundan almıştı. Emre geçen haftaki Sivas maçında da Max Kruse’ye çıkışmış, maç sonrası da Yanal’ın öfkesini üzerine çekmişti. İkilinin tartışma yaşadığı iddia edilmişti.

KAPTAN KONUŞTU

Tartışma olmadı

Emre Belözoğlu söylentiler üzerin bir açıklama yaparak, “İddialar tamamen gerçek dışı. Fenerbahçe’ye zarar verecek noktada olsam bir an bile sarı-lacivertli formayı giymem. Maç öncesi hocamızla da konuştuk, ayak bileğimde bir sıkıntı vardı. “Ben fit olsam da hazır olsam da Ersun hocam beni oynatmayabilir” dedi.