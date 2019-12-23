Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Siyah beyazlıların Kadıköy'de ezeli rakibiyle oynadığı ve 3-1 kaybederek zirve yolunda büyük yara aldığı karşılaşmada, takımın en önemli hücum kozu olan Burak Yılmaz da etkili bir performans sergileyemedi.

Tecrübeli futbolcu karşılaşmanın 87. dakikasında sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemedi. Burak yerini Umut Nayir’a bıraktığı sırada mücadelenin 4. hakemine tepki gösterdi. Burak Yılmaz, kaptanlık bandını Gökhan Gönül’e verirken, oyuncu değişikliği yapılmadan mücadelenin devam etmesine de bir hayli sinirlendi.

Hakem Alper Ulusoy’a defalarca, “Sahaya gir, sen oyna”, “Çık, sen oyna” diye tepki gösteren Burak’ı, Beşiktaş teknik ekibi güçlükle sakinleştirdi. 34 yaşındaki futbolcu, Ulusoy’un yanından ayrılırken tepkisini sözlü olarak sürdürdü.

‘Çakır’ı çağırın o konuşsun’

Derbide alınan mağlubiyet sebebiyle üzgün olan Burak Yılmaz, karşılaşma sonrasında karşılaşmanın hakemi Cüneyt Çakır’a tepkisini sürdürdü. Tecrübeli futbolcu, stattan ayrılırken “Maçla ilgili ne düşünüyorsun?” sorusuna, “Cüneyt Çakır’ı çağırın, o konuşsun!” diye tepki gösterdi.