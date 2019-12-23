Almanya Bundesliga ekiplerinden Schalke 04’de ayın oyuncusu belli oldu. Ozan Kabak, Schalke taraftarlarının yaptığı oylamada yüzde 48 ile kasım ayının en iyi futbolcusu seçildi. Milli oyuncuyu yüzde 31 ile Benito Raman izledi. Amine Harit yüzde 11, Daniel Caligiuri ise yüzde 10 oy aldı.
Kasım’da takımıyla çıktığı 4 maçta 2 gol, 1 asistlik performans sergileyen Ozan, söz konusu müsabakaların hepsinde 90 dakika sahada kaldı.
Schalke 04’de ayın oyuncusu Ozan Kabak
23.12.2019 - 13:53 | Son Güncelleme: 23.12.2019 - 13:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli futbolcu Ozan Kabak, formasını giydiği Schalke 04’de taraftarlar tarafından kasım ayının en iyi futbolcusu seçildi.
Almanya Bundesliga ekiplerinden Schalke 04’de ayın oyuncusu belli oldu. Ozan Kabak, Schalke taraftarlarının yaptığı oylamada yüzde 48 ile kasım ayının en iyi futbolcusu seçildi. Milli oyuncuyu yüzde 31 ile Benito Raman izledi. Amine Harit yüzde 11, Daniel Caligiuri ise yüzde 10 oy aldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Ozan Kabak,Schalke 04,
670541 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/670541.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Sivasspor
16
10
4
2
18
34
2
Başakşehir
16
8
6
2
11
30
3
Fenerbahçe
16
8
4
4
12
28
4
Beşiktaş
16
8
3
5
2
27
5
Trabzonspor
15
7
5
3
11
26
6
Galatasaray
16
6
6
4
3
24
7
Malatyaspor
16
6
5
5
10
23
8
Alanyaspor
15
6
5
4
10
23
9
Göztepe
16
6
5
5
0
23
10
Gaziantep FK
16
6
5
5
-2
23
11
Denizlispor
15
6
3
6
0
21
12
Çaykur Rizespor
16
6
2
8
-9
20
13
Gençlerbirliği
16
4
6
6
-1
18
14
Kasımpaşa
16
4
3
9
-4
15
15
Konyaspor
15
3
6
6
-7
15
16
Antalyaspor
16
3
5
8
-13
14
17
Ankaragücü
16
2
5
9
-19
11
18
Kayserispor
16
2
4
10
-22
10
Süper Lig Fikstür
16.Hafta Maçları
20.12.2019 20:30
Antalyaspor 2 - 2 Ankaragücü
21.12.2019 15:00
Yeni Malatyaspor 0 - 2 Rizespor
21.12.2019 17:30
Kasimpaşa 3 - 4 Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
21.12.2019 20:00
Göztepe 2 - 1 Galatasaray
22.12.2019 14:00
Gençlerbirliği 2 - 2 Sivasspor
22.12.2019 16:30
Kayserispor 1 - 4 Başakşehir
22.12.2019 19:00
Fenerbahçe 3 - 1 Beşiktaş
23.12.2019 20:00
Konyaspor - Trabzonspor
23.12.2019 20:00
Denizlispor - Alanyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Hatayspor
16
11
3
2
12
36
2
Menemen Belediyespor
16
8
4
4
4
28
3
Akhisar Bld.Spor
16
7
6
3
5
27
4
Erzurum BB
16
8
3
5
5
27
5
Keçiörengücü
16
6
7
3
4
25
6
Ümraniye
16
7
4
5
3
25
7
Bursaspor
16
8
3
5
2
24
8
Balıkesirspor
16
6
5
5
4
23
9
Altay
16
6
5
5
3
23
10
Fatih Karagümrük
16
6
5
5
1
23
11
Adana Demirspor
16
5
6
5
4
21
12
İstanbulspor
16
4
7
5
2
19
13
Giresunspor
15
5
4
6
-6
19
14
Altınordu
15
3
5
7
-6
14
15
Osmanlıspor
16
4
3
9
-8
12
16
Boluspor
16
2
6
8
-9
12
17
Adanaspor
16
1
6
9
-12
9
18
Eskişehirspor
16
4
2
10
-8
5
PTT 1. Lig Fikstür
16.Hafta Maçları
20.12.2019 19:00
Adana Demirspor 4 - 2 ümraniyespor
21.12.2019 14:00
Hatayspor 1 - 0 Adanaspor
21.12.2019 16:30
Eskişehirspor 1 - 2 Ekol Hastanesi Balikesirspor
21.12.2019 19:00
Akhisarspor 0 - 0 Boluspor
22.12.2019 14:00
Osmanlispor 1 - 1 Istanbulspor
22.12.2019 14:00
Erzurumspor 1 - 3 Altay
22.12.2019 16:30
Karagümrük 0 - 2 Keçiörengücü
22.12.2019 19:00
Menemenspor 2 - 1 Bursaspor
23.12.2019 19:00
Giresunspor - Altinordu