Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe ile oynanan maçtaki hakem kararlarıyla ilgili saat basın toplantısı düzenledi. 'VAR kayıtları açıklansın' ifadelerini kullanan Çebi, derbide yaşananlarla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe ile oynanan derbi maçındaki hakem kararlarıyla ilgili konuştu.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin basın toplantısından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Fenerbahçe - Beşiktaş maçındaki durumu özetlemek için toplandık. Sayın Ali Koç ve yönetimine teşekkür ederiz. Maç başlamadan önce yapılan anonslarla Fenerbahçe seyircisi galeyana getirilmiştir."

"Adaleti tüm takımlar için istiyoruz, Beşiktaş'ın lehine bile verilse yanlış kararlar biz istemiyoruz, karşı geliyoruz. Yapıcı olmak adına harcadığımız çabanın acizlik olarak değerlendirilmesini kabul edemeyiz."

"Dün akşamı hiçbir Beşiktaşlı unutmayacak. Unutursak aynı rezaleti yaşayacağımızı biliyoruz."

"Sayın Ali Koç yanıma gelip bizzat özür diledi. Bu yaklaşımı için teşekkür ediyorum. Ali Koç, maçın hakemini beğenmişse yanlış beğenmiş. Ali bey maçtan çıktıktan sonra izleyememiş olabilir ama bir kez daha izlerse; Beşiktaş'a yapılan haksızlığı görebileceğini düşünüyorum"

"Cüneyt Çakır için dün MHK ve TFF memnun mu? Vicdanları rahat mı? Tüm ülke rezaleti izledi. VAR kayıtları açıklanmalı. Neyi gizliyorsunuz? Korkmayın açıklayın. Çürük elmaların temizlenmesinden korkmayın."

"Camia olarak futbol adaleti için mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu düzen böyle sürmeyecek."

KOÇ, ÖZDEMİR, ALP GÖRÜŞMESİ

Çebi; Koç, Özdemir Alp görüşmesiyle ilgili sorulan soruya, "Sayın Ali Koç adalet istemişse sorun yok. Ne istediğini bilmiyorum. Ne istediğini bilmek lazım." cevabını verdi.

Çebi, "Zekeriya Alp’in istifasını talep etmiyorum. Bu aralarında olan bir konu. Zekeriya Alp Beşiktaş’ın bir kıymetidir. Bence herkes kendine çıkan payı almalı. En üstten en alta kadar. Hakemden VAR’da görev yapan hakemlere kadar böyle." ifadelerini kullandı.