Süper Lig’in 16. hafta maçında evinde Trabzonspor’a mağlup olan Konyaspor’un Teknik Direktörü Aykut Kocaman, maç sonu açıklamalarda bulundu. Sıkıntılı bir süreçten geçtiklerinin aşikar olduğunu kaydeden Kocaman, “Maç öncesi duruma şöyle bir bakıldığı zaman son iki hafta toparlanma emareleri gözüküyordu takımda. Gaziantep maçında özellikle son derece kuvvetli bir oyun, çok kaçan fırsatlar, galibiyete çok yakındık. Ancak başaramadık. Başakşehir deplasmanında dirençli oyun, bu maç öncesi iki takım arasındaki durumdan kaynaklanan beklentiler, her şeyi yan yana getirdiğimiz zaman maç biraz ortada gözüküyordu. İhtiyaçlar, davranışları belirliyor. Acil puan almaya ihtiyacımız olan bir maçtı. Aynı şekilde Trabzonspor da tabii doğal olarak yukarıdan kopmamak, iddiasını sürdürmek için bunu istiyordu. Ancak takımda toparlanma eğiliminin yüksek olması umut vericiydi. İlk yarı biraz daha Trabzonspor’un kontrolü altında geçti. Saha yerleşimi daha iyiydi, topu çok kolay çevirdiler. Bizim savunma arkamıza geçmeye çalıştılar. Aslında pozisyon olarak bakıldığı zaman çok fırsat vermedik. Ancak etkili ataklar üretebilmemiz konusunda olumlu bir şeyler söylenemez. Genel olarak oyunda tutunma arzusu, bir şeyler yapma arzusu yüksekti ilk yarıda. Yalnız bunu tabii kaliteye, üretime dökebildiğimiz söylenemez. Bunun yanı sıra Trabzonspor 34-35. dakikalarda artık klasikleşmiş halleriyle, Sörloth’un olağanüstü vuruşuyla öne geçti. İkinci yarı oyunu tamamen rakip sahaya ittik. Hem oyunun kontrolü elimizdeydi hem çok baskı yaptık. 10 kişi kalana kadarki süreç hemen hemen böyle sürdü. 10 kişi kaldıktan sonra hakikaten takımdaki hangi oyuncu vuruş bakımından en yüksek kaliteye sahiptir dense, 2 senedir çok oynamamasına rağmen Hurtado denir. Hurtado’nun ayağına neredeyse dürtme gerektirecek bir pozisyon geldi, onu da yapamadık. 10 kişi kaldıktan sonra da oyunu çevirmek için çok istedi oyuncular ama tabii bu kadar puan ihtiyacının yüksek olduğu dönemde bunlardan bahsetmenin bir anlamı yok. Son derece kuvvetli bir şekilde oynamak için çaba gösterdiler. Dolayısıyla oyuncular için söyleyeceğim bir şey yok. İstemediğimiz bir sonuç olduğunu söyleyebiliriz” ifadelerini kullandı.
Aykut Kocaman: “Acil puan almaya ihtiyacımız olan bir maçtı”
23.12.2019 - 23:49 | Son Güncelleme: 23.12.2019 - 23:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Trabzonspor maçının acil puan almaya ihtiyaçları olan bir maç olduğunu, ancak başaramadıklarını söyledi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Aykut Kocaman,
670643 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/670643.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Sivasspor
16
10
4
2
18
34
2
Başakşehir
16
8
6
2
11
30
3
Fenerbahçe
16
8
4
4
12
28
4
Beşiktaş
16
8
3
5
2
27
5
Trabzonspor
15
7
5
3
11
26
6
Galatasaray
16
6
6
4
3
24
7
Malatyaspor
16
6
5
5
10
23
8
Alanyaspor
15
6
5
4
10
23
9
Göztepe
16
6
5
5
0
23
10
Gaziantep FK
16
6
5
5
-2
23
11
Denizlispor
15
6
3
6
0
21
12
Çaykur Rizespor
16
6
2
8
-9
20
13
Gençlerbirliği
16
4
6
6
-1
18
14
Kasımpaşa
16
4
3
9
-4
15
15
Konyaspor
15
3
6
6
-7
15
16
Antalyaspor
16
3
5
8
-13
14
17
Ankaragücü
16
2
5
9
-19
11
18
Kayserispor
16
2
4
10
-22
10
Süper Lig Fikstür
16.Hafta Maçları
20.12.2019 20:30
Antalyaspor 2 - 2 Ankaragücü
21.12.2019 15:00
Yeni Malatyaspor 0 - 2 Rizespor
21.12.2019 17:30
Kasimpaşa 3 - 4 Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
21.12.2019 20:00
Göztepe 2 - 1 Galatasaray
22.12.2019 14:00
Gençlerbirliği 2 - 2 Sivasspor
22.12.2019 16:30
Kayserispor 1 - 4 Başakşehir
22.12.2019 19:00
Fenerbahçe 3 - 1 Beşiktaş
23.12.2019 20:00
Konyaspor - Trabzonspor
23.12.2019 20:00
Denizlispor - Alanyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Hatayspor
16
11
3
2
12
36
2
Menemen Belediyespor
16
8
4
4
4
28
3
Akhisar Bld.Spor
16
7
6
3
5
27
4
Erzurum BB
16
8
3
5
5
27
5
Keçiörengücü
16
6
7
3
4
25
6
Ümraniye
16
7
4
5
3
25
7
Bursaspor
16
8
3
5
2
24
8
Balıkesirspor
16
6
5
5
4
23
9
Altay
16
6
5
5
3
23
10
Fatih Karagümrük
16
6
5
5
1
23
11
Adana Demirspor
16
5
6
5
4
21
12
İstanbulspor
16
4
7
5
2
19
13
Giresunspor
15
5
4
6
-6
19
14
Altınordu
15
3
5
7
-6
14
15
Osmanlıspor
16
4
3
9
-8
12
16
Boluspor
16
2
6
8
-9
12
17
Adanaspor
16
1
6
9
-12
9
18
Eskişehirspor
16
4
2
10
-8
5
PTT 1. Lig Fikstür
16.Hafta Maçları
20.12.2019 19:00
Adana Demirspor 4 - 2 ümraniyespor
21.12.2019 14:00
Hatayspor 1 - 0 Adanaspor
21.12.2019 16:30
Eskişehirspor 1 - 2 Ekol Hastanesi Balikesirspor
21.12.2019 19:00
Akhisarspor 0 - 0 Boluspor
22.12.2019 14:00
Osmanlispor 1 - 1 Istanbulspor
22.12.2019 14:00
Erzurumspor 1 - 3 Altay
22.12.2019 16:30
Karagümrük 0 - 2 Keçiörengücü
22.12.2019 19:00
Menemenspor 2 - 1 Bursaspor
23.12.2019 19:00
Giresunspor - Altinordu