Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'de geçen hafta evinde Denizlispor karşısında şok bir mağlubiyet yaşayan Trabzonspor deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'la karşılaştı. Lider Sivasspor'un puan kaybettiği haftada mutlak üç puan parolasıyla maça çıkan bordo-mavililer sahadan tek gollü galibiyetle ayrıldı: 1-0. Üst üste üçüncü deplasman galibiyetini alan ve sekiz dış saha maçından 15 puan çıkaran Karadeniz ekibi böylece Başakşehir ile birlikte deplasmanda ligin en çok puan toplayan iki takımından biri oldu. Konyaspor'un ise galibiyet hasreti dokuz maça çıktı. Yeşil-beyazlılar bu dönemde altı mağlubiyet ve üç beraberlik yaşadı. İlk yarıda Trabzonspor bütün pozitif istatistiklerde üstündü. Aradığı golü 38'de Sörloth'la bulan Trabzonspor devreyi 1-0 önde bitirdi.

Amansız baskı

Ünal Karaman ikinci yarıya Sturridge'un yerine Yusuf Sarı'yı alarak oyuna başladı. İkinci yarının ilk tehlikeli atağı Trabzonspor'dan geldi. Sörloth'un ceza alanı içinden çektiği şutta Selim Ay'ın müdahalesiyle top kornere çıktı. Aykut Kocaman 61'de Bajic-Daci ve Volkan-Miya değişikliklerini yaptı. Ev sahibi ekip son bölümde rakip yarı alanda boğucu bir baskı oluşturdu. Miya'nın 70'te çektiği sert şutu kaleci Uğurcan güçlükle kornere çeldi. Ömer Ali Şahiner 82'de gördüğü kırmızı kartla Konyaspor'u 10 kişi bıraktı. Ev sahibi ekip bir kişi eksik oynamasına rağmen baskısını sürdürdü. Kalan dakikalarda atakları savuşturmakta başarılı olan Trabzonsporlu futbolcular sahadan 1-0'lık galibiyet ve üç puanla ayrıldı.

Sörloth '10' dedi

Alexander Sörloth, Konyaspor filelerini de sarsarak bu sezon 10. golünü kaydetti. Dört asistle birlikte sezonun gole en çok direkt katkı yapan oyuncusu durumunda bulunan Sörloth, "Golde bütün hakkı Nwakaeme'ye vermek gerekiyor. İşimi çok kolaylaştırıyor. Babamla her gün konuşuyorum. Babam daha iyi bir forvetti ama ona yetişmeye çalışacağım" dedi.