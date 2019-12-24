Bir dönem Türkiye'de Osmanlıspor ve Galatasaray formaları da giyen, 2018-2019 sezonunun başında ise sarı-kırmızı kulüpten 15 milyon Euro bonservis bedeliyle Stoke City'e transfer olan Badou Ndiaye, Süper Lig'e geri dönüyor. Geçtiğimiz günlerde menajeriyle birlikte Trabzonspor ile transfer görüşmeleri yapmak için Türkiye'ye gelen 29 yaşındaki futbolcu için İngiliz medyasından haber geldi. The Telegraph gazetesi, tarafların anlaşma sağladığını ve Ndiaye'nin satın alma opsiyonuyla birlikte Trabzonspor'a kiralandığını belirtti.
İngilizler duyurdu: Eski Galatasaraylı yıldız Süper Lig'e o takımla dönüyor!
24.12.2019 - 18:11 | Son Güncelleme: 24.12.2019 - 18:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İngiliz The Telegraph gazetesi, Stoke City forması giyen Badou Ndiaye'nin satın alma opsiyonuyla birlikte Trabzonspor'a kiralandığını duyurdu.
Kaynak: İHA
Etiketler : galatasaraylı,yıldız,trabzonspor,Badou Ndiaye,
670800 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/670800.aspx
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Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Sivasspor
16
10
4
2
18
34
2
Başakşehir
16
8
6
2
11
30
3
Trabzonspor
16
8
5
3
12
29
4
Fenerbahçe
16
8
4
4
12
28
5
Beşiktaş
16
8
3
5
2
27
6
Alanyaspor
16
7
5
4
14
26
7
Galatasaray
16
6
6
4
3
24
8
Malatyaspor
16
6
5
5
10
23
9
Göztepe
16
6
5
5
0
23
10
Gaziantep FK
16
6
5
5
-2
23
11
Denizlispor
16
6
3
7
-4
21
12
Çaykur Rizespor
16
6
2
8
-9
20
13
Gençlerbirliği
16
4
6
6
-1
18
14
Kasımpaşa
16
4
3
9
-4
15
15
Konyaspor
16
3
6
7
-8
15
16
Antalyaspor
16
3
5
8
-13
14
17
Ankaragücü
16
2
5
9
-19
11
18
Kayserispor
16
2
4
10
-22
10
Süper Lig Fikstür
17.Hafta Maçları
27.12.2019 20:30
Beşiktaş - Gençlerbirliği
28.12.2019 15:00
Ankaragücü - Denizlispor
28.12.2019 17:30
Başakşehir - Kasimpaşa
28.12.2019 17:30
Trabzonspor - Kayserispor
28.12.2019 20:00
Galatasaray - Antalyaspor
29.12.2019 14:00
Sivasspor - Göztepe
29.12.2019 16:30
Alanyaspor - Konyaspor
29.12.2019 16:30
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. - Yeni Malatyaspor
29.12.2019 19:00
Rizespor - Fenerbahçe
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Hatayspor
16
11
3
2
12
36
2
Menemen Belediyespor
16
8
4
4
4
28
3
Akhisar Bld.Spor
16
7
6
3
5
27
4
Erzurum BB
16
8
3
5
5
27
5
Keçiörengücü
16
6
7
3
4
25
6
Ümraniye
16
7
4
5
3
25
7
Bursaspor
16
8
3
5
2
24
8
Balıkesirspor
16
6
5
5
4
23
9
Altay
16
6
5
5
3
23
10
Fatih Karagümrük
16
6
5
5
1
23
11
Adana Demirspor
16
5
6
5
4
21
12
Giresunspor
16
5
5
6
-6
20
13
İstanbulspor
16
4
7
5
2
19
14
Altınordu
16
3
6
7
-6
15
15
Osmanlıspor
16
4
3
9
-8
12
16
Boluspor
16
2
6
8
-9
12
17
Adanaspor
16
1
6
9
-12
9
18
Eskişehirspor
16
4
2
10
-8
5
PTT 1. Lig Fikstür
17.Hafta Maçları
27.12.2019 19:00
Adanaspor - Karagümrük
28.12.2019 14:00
ümraniyespor - Erzurumspor
28.12.2019 16:30
Bursaspor - Hatayspor
28.12.2019 16:30
Ekol Hastanesi Balikesirspor - Osmanlispor
28.12.2019 19:00
Altinordu - Menemenspor
29.12.2019 14:00
Boluspor - Eskişehirspor
29.12.2019 14:00
Keçiörengücü - Akhisarspor
29.12.2019 16:30
Istanbulspor - Adana Demirspor
29.12.2019 19:00
Altay - Giresunspor