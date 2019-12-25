Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EURO 2020 finallerine katılım hakkı elde eden A Millî Takım'ın Teknik Direktörü Şenol Güneş, merak edilen konulara açıklık getirdi. Tecrübeli hoca, turnuvaya çok sıkı hazırlandıklarını belirterek, "EURO 2020'ye dünyanın gözünün üzerimizde olacağı İtalya maçıyla başlayacağız. Andorra maçı bittiği andan itibaren planlamamızı sürdürüyoruz. Hazırlık maçlarımız, kamp yapacağımız yerler hepsi belli" dedi. Elemelerde forma giyen oyuncularla finallere gideceklerini belirten Güneş, "Şampiyonaya gidecek kadroyu bozmayacağız. Yıkıcı işlere girmek istemiyorum. Forvette ekstra sakatlık olmazsa bir sıkıntı görmüyorum" diye konuştu. İngiltere Premier Lig'de fazla forma şansı bulamayan Cenk Tosun için de görüşlerini açıklayan Güneş, "Cenk'in oynamadığı için sıkıntıları var ama çalışmayı çok seviyor. Son kararı kendisi verecek. Oynamayan oyuncunun kiralık da olsa, oynayacağı bir kulübe gitmesinde yarar var" dedi. Millî takımdan ayrıldıkran sonra kulüp takımında çalışmaya sıcak bakmadığını söyleyen Şenol Güneş, "Şu an en üst noktaya tekrar geldim şükürler olsun" sözlerini kullandı.



İtalya'ya özel önlem

∂ Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipler hakkında da görüş belirten Güneş, "İtalya, savunmasına baskı yapıp çıkarmazsanız sıkıntı yaşıyor ama çıktığı zaman çok etkili oluyorlar. Buna çalışıyoruz. Galler ve İsviçre'nin savunmaları iyi ve kontratağı iyi oynayabiliyorlar. Kendi oyunumuzun, rakibin oyunuyla nasıl örtüşeceğinin hazırlığını yapmamız gerekiyor" dedi.