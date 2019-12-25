Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’de 16. hafta geride kaldı. Ligin ilk yarısı 27, 28 ve 29 Aralık’ta oynanacak maçlarla birlikte sona erecek ve futbolcular devre arası tatiline girecek. Ülkemizde zaman zaman tartışma konusu olan yeni yıl tatili zamanı yabancı futbolcuların cezalı duruma düşmeleri bu sezon 12 yabancı futbolcuda yaşandı. Üç Türk futbolcu da bu hafta gördükleri kartlarla birlikte tatile erken girmiş oldu. 14 ve 15. haftalarda toplam 10 yabancı oyuncu sarı kart görüp cezalı duruma düşerken 16. haftada bu sayının 12 olması dikkat çekti. 16. haftada oynanan dokuz karşılaşmada 15 futbolcu dördüncü sarı kartlarını görerek 17. haftada cezalı duruma düştü. ;



İşte cezalı isimler:

n Jeremain Lens (Beşiktaş)

n Jerome (Göztepe)

n Gassama (Göztepe)

n Titi (Göztepe)

n Diomande (Rizespor)

n Khalili (Kasımpaşa)

n Kulisic (Ankaragücü)

n Moroziuk (Ç. Rizespor)

n M. Lopes (Kayserispor)

n Stancu (Gençlerbirliği)

n Baiano (Gençlerbirliği)

n Skubic (Konyaspor)

n Ömer Ali Şahiner (Konya)

n Berat Özdemir (G.Birliği)

n Serdar Aziz (Fenerbahçe)