EMİN ULUÇ - Sezonun ilk yarısında sona gelindi ama Fenerbahçe’de savunma krizi bitmek bilmedi. Yaşanan sakatlıklar özellikle defans bloğuna ağır darbeler vururken, teknik direktör Ersun Yanal neredeyse her hafta yeni bir çözüm bularak krizleri aşmak durumunda kaldı. Beklerin aksadığı sarı-lacivertlilerde en ağır travma stoper hattında yaşandı. Geçen sezon devre arasında Serdar ve Sadık’ı, bu sezon ise Zanka ve Adil Rami’yi transfer eden Fenerbahçe buna rağmen ideal ikiliyi bir türlü bir araya getiremedi. Formsuzluk ve sakatlıklar sebebiyle sezona Zanka-Jailson ikilisiyle başlayan Yanal, Zanka-Rami, Zanka-Serdar, Sadık-Serdar ve Jailson-Serdar denemeleri yaptı.



> İstikrar hayal oldu

Geride kalan 16 haftada savunma dörtlüsü tam 9 farklı varyasyonla oynarken, herkesin gerçek mevkiinde görev aldığı ilk maç 8. haftadaki Denizlispor deplasmanı oldu. Stoperde idealini 14. haftada Sadık-Serdar ikilisiyle oluşturan Ersun Yanal’ın bu sevinci çok kısa sürdü. Sadık’ın Sivas’ta sezonu kapatmasıyla Yanal, Jailson’a geri dönüş yaptı. İlk defa bir arada denediği Jailson-Serdar ikilisinin Beşiktaş derbisindeki uyumundan memnun kalan Yanal, şimdi de ceza sebebiyle rotasyona mecbur kaldı. Tecrübeli teknik adam Serdar’ın forma giyemeyeceği Rize deplasmanında Zanka-Jailson ikilisine bel bağlayacak. Rami ise on birde düşünülmüyor.



HER MAÇA

FARKLI DÖRTLÜ

1. Isla-Zanka-Jailson-Dirar

2. Ozan-Zanka-Jailson-Dirar

3. Ozan-Zanka-Jailson-Dirar

4. Ozan-Zanka-Jailson-Dirar

5. Ozan-Zanka-Rami-Dirar

6. Isla-Zanka-Jailson-Dirar

7. Isla-Zanka-Jailson-Dirar

8. Isla-Zanka-Serdar-Hasan Ali

9. Isla-Zanka-Serdar-Hasan Ali

10. Isla-Zanka-Serdar-Hasan Ali

11. Isla-Zanka-Serdar-Hasan Ali

12. Dirar-Zanka-Serdar-Hasan Ali

13. Ozan-Zanka-Serdar-Dirar

14. Isla-Sadık-Serdar-Hasan

15. Isla-Sadık-Serdar-Dirar

16. Isla-Jailson-Serdar-Dirar



YAMALI BOHÇA GİBİ

Bekler sürekli değişti

Fenerbahçe’nin savunma göbeğinin dışında kenar bekleri bu sezon sık sık sakatlık ve ceza sebebiyle değişti. Sağda Isla’nın yokluğunda Ozan görev alırken, takımdaki tek sol bek Hasan Ali’nin boşluğunu ise Dirar doldurdu. Ozan altı maçta sağ bek oynarken 10 karşılaşmada sol bekte sahne alan Dirar, bir defa da sağ bek oynadı.



Rodriguez nihayet geliyor

Fenerbahçe, sezon başında gerçekleştiremediği sol bek takviyesini sonunda gerçekleştirdi. Kolarov sevdasından vazgeçen sarı-lacivertliler, Milan’da forma giyen Şili asıllı İsviçreli Ricardo Rodriguez’le anlaşma sağladı. Menajeriyle birlikte İstanbul’a gelen 27 yaşındaki oyuncu Fenerbahçe’yle anlaştı. Galatasaray’ın da devrede olduğu süreçte tercihini Fenerbahçe’den yana kullanan Rodriguez ikinci yarıda kiralık olarak çubukluyu giyecek.