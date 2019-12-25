Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer - Beşiktaş transfer anlamında son derece kötü bir dönem yaşıyor. Siyah-beyazlılarda Fikret Orman başkanlığındaki bir önceki yönetimin takıma yaptığı takviyeler büyük hayal kırıklığı yaşattı. Bunların başında bonservisine 4,5 milyon avro ödenen Kevin N’Koudou geliyor. Fransız oyuncu sakatlıklardan dolayı neredeyse başını kaldıramadı. Önceki üç sezonda da sık sık sakatlık yaşayan N’Koudou’nun talihsizlikleri Beşiktaş’ta da devam etti. Bu sezon Beşiktaş bütün kulvarlarda 24 maça çıkarken, 24 yaşındaki oyuncu bunların 11’inde sahada yoktu. Tyler Boyd da büyük ümitlerle transfer edilmişti ancak hem takımla kaynaşamaması hem de formsuzluğu yüzünden Abdullah Avcı’nın genellikle kulübede beklettiği bir isim oldu. ABD’li oyuncu bu sezon 12 maçta forma giymedi. Savunmaya çare olması için transfer edilen Victor Ruiz de kayıplarda...



> Sadece Elneny

Beşiktaş’a geldikten sonra dört ayrı sakatlık yaşayan İspanyol stoper tam 14 maçta takımını yalnız bıraktı. Ayak bileğindeki yırtık tedavisi devam eden Douglas da haftalardır takımdan uzak. Brezilyalı oyuncu sadece altı maça çıkabildi. Pedro Rebocho geçen sezon Fransa’da 12 asist golün asistini yaptığı için büyük beklenti oluşturmuştu. Ancak Portekizli oyuncu gole hiç katkı yapamadı ve dokuz maçta da forma giymedi. Diaby bir ara kıpırdanır gibiydi. Alanya ve Antalya maçlarında attığı goller dışında takıma katkısı yok denecek kadar az oldu. Son altı haftadır da gol ve asisti yok. Yeni transferlerden sadece Arsenal’den kiralanan Elneny istikrarlı gözüküyor. Sezon başında aldığı üç maç cezadan sonra Beşiktaş’ın bütün lig maçlarında forma giyen Elneny, ön liberoda Atiba ile uyumlu bir görüntü çiziyor.



Kayıp 10 milyon €

Elneny ve Diaby’yi bedelsiz olarak kiralayan Beşiktaş’ın kasasından N’Koudou için 4,5 milyon avro, Ruiz ve Boyd’un bonservisi için toplam 5 milyon avro, Rebocho’nun kiralık ücreti olarak 500 bin avro çıkmıştı.



100 BİN AVRO

UEFA’dan ceza geldi

∂ UEFA, borçları sebebiyle dokuz kulübe ceza verdi. Son iki yıldaki harcamalar göz önünde bulunduruldu ve Türkiye’den Beşiktaş yapılandırma anlaşmasına uymayan dokuz takımdan biri olduğu için UEFA tarafından 100 bin avroluk cezaya çarptırıldı.