Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak maçların hakemleri açıklandı:

Beşiktaş - Gençlerbirliği: Fırat Aydınus
Ankaragücü - Denizlispor: Arda Kardeşler
Trabzonspor - Kayserispor: Hüseyin Göçek
Başakşehir - Kasımpaşa: Atilla Karaoğlan
Galatasaray - Antalyaspor: Abdulkadir Bitigen
Sivasspor - Göztepe: Yaşar Kemal Uğurlu
Alanyaspor - Konyaspor: Ümit Öztürk
Gaziantepspor - Yeni Malatyaspor: Bahattin Şimşek
Rizespor - Fenerbahçe: Halil Umut Meler