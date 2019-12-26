Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Henüz 17 yaşında Bursaspor’la resmî maça çıkan Ozan Tufan, yeşil-beyazlılarda yakaladığı çıkışla soluğu önce millî takımda, tarihler 13 Ağustos 2015’i gösterdiğinde ise 7 milyon avro bonservis bedeliyle Fenerbahçe’de aldı. Daha yirmisindeki yıldız adayından sadece sarı-lacivertliler değil Türk futbolu büyük bir patlama bekliyordu ki, İstanbul’un ışıkları niceleri gibi onun da gözlerini kamaştırdı. Önce ay-yıldızlı takımdaki yerini kaybetti ardından Fenerbahçe’de kadro dışı kaldı ve 2018-19’un devre arasında soluğu Alanyaspor’da aldı. İşte orada her şey yeniden başladı. Teknik direktör Sergen Yalçın, daha önce kendisinin yürüdüğü yollarda gezen Ozan’ın rotasını futbola çevirdi.

Yanal’ın vazgeçilmezi

Alanya’da futbolculuğu hatırlayan Ozan Tufan, önce ay-yıldızlı formayı geri kazandı hemen ardından Fenerbahçe’ye döndü. Sönmeye yüz tutan yıldız eskisinden çok daha ışıltılı parlamaya başladı. Altay’la birlikte ligde tüm maçlarda tam zamanlı forma giyen iki isimden biri olan Ozan, iki gol ve iki asistlik skor katkısının yanında üslendiği bütün görevleri başarıyla yerine getirdi. Ersun Yanal’ın gerçek mevkiinin yanı sıra sağ bek ve sağ açıkta da kullandığı 24 yaşındaki oyuncu çabasıyla takdir toplarken, bu performansının ödülünü kaptanlık bandını takarak aldı. Hatalarından ders çıkaran Ozan hedefini daha da yükseğe koyarak kariyerinde geri adım atmamakta kararlı olduğunu gösterdi.

Her yerde Kaptan

Ersun Yanal’ın üzerine titrediği, Volkan Demirel ile Emre Belözoğlu’nun yakından ilgilendiği Ozan Tufan, A Millî Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş’in de elinin altında. Güneş sürekli temasta olduğu Ozan’ı motive ediyor. Hocalarının ve ağabeylerinin bu samimi desteğiyle çalışmalarına devam eden Tufan, Fenerbahçe’yi şampiyonluğa taşıyan isim olmak isterken EURO 2020’ye de Millî Takım Kaptanı olarak katılmayı hedefliyor. Tamamen futbola odaklanan Ozan’ın bu çabası takım arkadaşlarını da olumlu etkiliyor. Uçurumun kenarından dönen Ozan Tufan, artık takımın liderlerinden bir olarak saha içine ve saha dışında arkadaşlarını ileriye taşımak için çaba harcıyor.

TRANSFER YATTI

Kolarov işi suya düştü!

Fenerbahçe’nin aylarca peşinden koştuğu Aleksandar Kolarov, kulübü Roma’yla sözleşme uzatıyor. 33’lük Sırp yıldızla 1+1 yıllık anlaşma konusunda uzlaşma sağlandı. Sarı-lacivertliler de önceki gün Milanlı Rodriguez’le anlaşarak sol bek problemini çözmüştü.

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Yeniler attı

Kadrosunda geçen sezondan farklı 13 isim bulunduran Fenerbahçe’de skor yükünü yeniler üstlendi. Yaz döneminde takıma katılanlar 32 golün 23’üne imza atarken 18 de asist yaptı. Geçen sezon oynamayan Tolga da sayılırsa rakamlar iki gol ve iki asistle daha yukarı çıkıyor.

ÖNCELİK FENERBAHÇE

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Ozan Tufan’ın artan performansı keyifle birlikte endişeyi de beraberinde getirmiş durumda. Avrupa’dan çok sayıda talibi olan Ozan 1Ocak itibarıyla başka bir takımla sözleşme imzalayabilir. Ancak millî yıldız “Önceliğim Fenerbahçe” diyerek çıkan dedikodulara nokta koydu.