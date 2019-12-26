Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Arsenal'den kiralık olarak Beşiktaş'ta oynayan Muhammed Elneny'nin babası Nasser Elneny, Milan iddiaları ile ilgili Mısır'da konuştu ve transferin bitebileceği ile ilgili sinyaller verdi.

"MILAN'A GİTMEK İSTİYOR"

Milan'ın oğlunu çok ciddi şekilde istediğini belirten baba Elneny, "Elneny ile Milan arasındaki görüşmeler ciddi olarak ilerledi ama henüz sözleşme imzalanmadı. Oğlumu istediklerini yine belirttiler ancak henüz bir sözleşme imzalanmadı. Önümüzdeki saatler bu konuda belirleyici olabilir. Beşiktaş'ta iyi bir iş çıkardı ancak daha güçlü bir lige, Milan'a gitmek istiyor." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'nın vazgeçmediği isimlerden biri olan 27 yaşındaki oyuncu, 17 maçta oynadı ve 1 asist yaptı.

(Sporx)