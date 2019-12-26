Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Siyah-beyazlı kulübün Futbol Federasyonu'na (TFF) konuyla ilgili gönderdiği yazıda, "24 saat içinde VAR kayıtları açıklanmazsa, TFF Yönetim Kurulu'nun tüm üyeleri ile diğer kurullardaki ilgililer hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunacağız" ifadeleri yer aldı.