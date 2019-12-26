BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde sağanak yağmur altında yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleşen antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından pas çalışması, 5’e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. İdman, tam sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.
Antrenmana tedavilerine devam edilen; Dorukhan Toköz, Douglas Santos, Burak Yılmaz ve Enzo Roco katılmadı.
Beşiktaş, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamladı
26.12.2019 - 21:14 | Son Güncelleme: 26.12.2019 - 21:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beşiktaş, Süper Lig’in 17. haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde sağanak yağmur altında yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleşen antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından pas çalışması, 5’e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. İdman, tam sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Beşiktaş,Gençlerbirliği,maç,hazırlık,
671219 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/671219.aspx
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