Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

THY Euroleague'deki temsilcimiz Anadolu Efes, 16. hafta maçında İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv karşısında farklı bir zafer elde etti: 99-79. Lacivert-beyazlılar bu sonuçla 13'üncü galibiyetini kazandı. Karşılaşmaya misafir ekip iyi başlayan taraftı. Darüşşafaka'nın eski yıldızı Scottie Wilbekin'in sakatlanmasıyla farkı eriten Efes, Simon ve Micic ile basketler bulmaya devam etti ve çeyreği 23-19 üstün tamamladı. Soyunma odasına 48-41 önde giren Ergin Ataman’ın öğrencileri, üçüncü periyotta farkı açtı: 80-58. Final bölümünde Maccabi'nin geri dönmesine izin vermeyen Anadolu Efes salondan 99-79’luk skorla galip ayrıldı.