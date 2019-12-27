Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, Radyospor’a verdiği röportajda Türk futbolunun problemlerine değindi. Türk futbolunda istikrarın yok edildiğini söyleyen Yılmaz “Tabeladaki sonuçlara artık inanmıyorum, futboldan soğudum. Futboldan keyif almıyorum. Tutarlı sonuçlar ortaya çıkmıyor. Şans oyunları çıktıktan sonra özellikle daha çok soğudum. Sonuçlara baktığımda bunu anlıyorum. Futbolda istikrarlı sonuçlar göremiyorum” diye konuştu.



> Türk futbolu başarısız

Uluslararası alandaki başarıları artırmak için gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini vurgulayan Yılmaz “Türk futbolu, Avrupa’da ve dünyada başarılı görünmüyor. Federasyon, yabancı sayısına sınır koymalı. Kalitesinden emin olunmayan yabancılar gelmesin. TFF harcama limitlerinde geri adım atarak doğruyu yaptı. Ama bu sistemde kulüplerde para olması mümkün değil. Daha iyi bir denetim mekanizması lazım” ifadelerini kullandı.