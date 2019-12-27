Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Devre arasında kadrosunu güçlendirecek olan Trabzonspor’un prensipte anlaşmaya vardığı Badou Ndiaye’yi eski hocası Mustafa Reşit Akçay anlattı. Osmanlıspor’dan talebesi olan Senegalli oyuncunun Trabzonspor’a faydalı olacağını söyleyen bordo-mavililerin eski hocası 61saat’e yaptığı açıklamada “Ndiaye üç mevkide oynayabiliyor” derken özelliklerini şöyle sıraladı:

1- Gelişmeye açık, saha içi saha dışı çok iyi bir karakter...

2- Müthiş derecede antrenmanı ve bulunduğu ortamı yukarıya çeker çalışmayı sever. Antrenmanın şiddetini yükseltir.

3- Oyun tarzı olarak da öne oynamayı seven, dikine oynamayı seven, bu yönde de özelikle dönüşleri çok iyi kullanan, savunmada ve orta sahada aldığı topla rakip alana çok iyi dönüşler yapabilen oyuncu.

4- Çok hızlı değil ama çabuk bir oyuncu.

5- Takım ritmini oyun anlayışıyla ve enerjisiyle yukarı çıkarabilir, böyle bir özelliği var.

6- Dripling özelliği var.

7- Sahanın içerisinde sorumluluk da alabilecek kadar cesur ve karakterli.

8- İki mevki üzerinde biz onu çalıştırdık ve randıman aldık. Genelde 8 numarada çok daha faydalı oldu.

9- Takımda 10 numara da oynadı.

10- Orta sahada 6 numara olarak da oynayabilir. İkili orta saha oyuncusundan birisi olabilir, o özelliği de var.



Takımın neşesi yerinde

Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor’da dünkü idmanda oyuncuların keyifli görüntüsü dikkati çekti. Çift kale maçı kazanan takım sevinç pozu verirken 28 yaşına giren Nijeryalı oyuncu Onazi’nin doğum günü Brezilya usulü yumurta ve unla kutlandı.



İKİ ÜÇ HAFTA YOK

Yusuf’tan kötü haber

Konyaspor maçının son dakikalarında sakatlanarak çıkan Yusuf Sarı’dan kötü haber geldi. Atağa çıkarken darbe alan genç futbolcunun adalesinde gerilme olduğu ifade edilirken iki üç hafta sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.



GRİP SALGINI VURDU

Doğan-Salih hastanelik

Yaşanan hava değişimleri futbolcuları da etkiledi. Trabzonspor’da forma giyen Doğan Erdoğan ve Salih Kavrazlı ağır gribe yakalandı. Doğan Erdoğan hastanede müşahede altına alınırken iki oyuncu da antrenmana katılmadı.