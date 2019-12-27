Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ - Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde alınan galibiyetin coşkusunu yaşamaya hazırlanıyordu ki, teknik direktör Ersun Yanal’ın beklenmeyen çıkışı sarı-lacivertlilerin hevesini kursağında bıraktı. Yanal, derbi zaferini yorumlaması umuduyla kendisine uzatılan yayıncı kuruluş mikrofonuna “Birçok mevkiinde oyuncu olmayan, hatta teknik direktörü olmayan Fenerbahçe bugün kazandı” ifadesiyle seyredenleri şoke etti. Soru almayacağını belirten Yanal “Açıklamayı hafta içerisinde basın toplantısı ile yapacağım” dedi. Hoca, maç sonrası Emre ve Comolli’yle birlikte geçtiği basın toplantısında çark ederek “Fenerbahçe için bazı çirkin saldırganlıklar var. Biz bu saldırılarla yıkılacak bir camia değiliz. Herkes haddini bilecek” derken yazılı açıklama yapacağını söyledi.



> Birlik mesajı

Yanal’ın açıklamaları aslında, Sivas’ta soyunma odasına inip “Bu takım hocasız da bu kadar puan toplardı” diyen Başkan Ali Koç’a bir göndermeydi. Yanal derbinin ardından geçen dört günlük süreye rağmen yapacağını söylediği açıklamayı bir türlü yapmadı. Buna Ersun Yanal’la bir görüşme yapan Başkan Ali Koç’un mani olduğu öğrenildi. “Herkes bizimle uğraşırken kenetlenmemiz gerekirken herhangi bir açıklama yapmanı tasvip etmiyorum” diyen Başkan Ali Koç’un sözleri üzerine Yanal geri adım attı. Fenerbahçe yönetimi Yanal’ın “En güzel günlerimiz henüz yaşamadıklarımız ve en güzel şampiyonluklarımız henüz kazanmadıklarımızdır” sözlerini öne çıkaran bir video ile birlik mesajı vermeye çalıştı. Şimdilik Samandıra’da sessizlik hâkim ama sadece şimdilik…

Yanal tartışılıyor

Taraftarın sevgilisi Ersun Yanal için futbolcular aynı duyguları beslemiyor. Oyuncular, antrenman taktiklerini sorguladıkları hocanın kendilerine olan yaklaşımından da memnun değil. Comolli de Yanal’ı yoğun şekilde eleştiriyor. Ancak şu anda herkes susmayı tercih ediyor.



Rize’ye bileniyorlar

Fenerbahçe, ligin son haftasında Ç. Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, çift kale maçla sona erdi. Soğuk havada yapılan idmanda Deniz Türüç ile Ferdi’nin kar maskeli fotoğrafı ilgi çekti.





Muriç’in aklı fikri Rize’de

İngiltere, İspanya ve Fransa’dan talipleri olan Vedat Muriç, Ç. Rizespor maçına bileniyor. Eski takımına karşı ilk defa forma giyecek olan Muriç “Benim için duygusal bir maç olacak. Ama Fenerbahçe’nin kazanması için elimden geleni yapacağım” dedi. Rize’nin kendisinde ayrı bir yeri olduğunu söyleyen Kosovalı golcü “Ancak profesyonelce davranmak zorundayım” ifadelerini kullandı.



KALEMİ KIRILDI

Güle güle Alper

Damien Comolli, Alper Potuk’a kapıyı gösterdi. 2022’ye kadar sözleşmesi olan Alper’le görüşen Comolli, tecrübeli oyuncuya “Seni kadroda düşünmüyoruz” derken, devre arasında yolları ayırmak istediklerini belirtti. Alper kiralık da olsa gönderilecek.



KADIOĞLU DAVASI

Fenerbahçe FIFA’lık oldu

Fenerbahçe, geçen sezon 1,4 milyon avro bonservis bedeliyle transfer ettiği Ferdi Kadıoğlu için NEC Nijmegen’e sadece ilk taksit olan 700 milyon avro ödeyince FIFA’lık oldu. Hollanda kulübünün şikâyetiyle ilgili kararın ocak ayında alınması bekleniyor.



SOLDA YENİ KRİZ

Rodriguez’de pürüz var

∂ Fenerbahçe’nin prensip anlaşmasına vardığı Şili asıllı İsviçreli sol bek Ricardo Rodriguez’in transferi zora girdi. Milan’dan ayrılma kararı alan Rodriguez, Napoli’den gelen teklifle Fenerbahçe’yi askıya aldı. Sol bek için yeni aday Nice’ten Racine Coly.