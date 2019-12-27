Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer - Beşiktaş yönetimi, Kadıköy'de 3-1 kaybedilen Fenerbahçe maçındaki hakem hataları konusunda ısrarını sürdürüyor. Siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi, derbinin hemen ertesi günüde bir basın toplantısı düzenlemiş ve "Haftalardır süren skandallar artık rezalete dönüştü. TFF'den perşembe gününe kadar maçın VAR kayıtlarının açıklanmasını talep ediyoruz" demişti. TFF'den dün herhangi bir ses çıkmayınca Beşiktaş yönetimi yeni bir adım attı ve TFF’ye bir yazı daha gönderilerek VAR kayıtlarının açıklanmaması halinde Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi.



> Ceza çıkmadı

Açıklamada şu ifadeler yer aldı, "İlgili yazımız sonrasında cevapsız geçirilen süreyi de dikkate alarak 24 saat daha bekleyeceğimizi, aksi takdirde TFF Yönetim Kurulu'nun tüm üyeleri ile diğer kurullardaki ilgililer hakkında başta anayasal hak arama hürriyetimizin kısıtlanması ve görevi ihmal olmak üzere bilcümle suç işlendiğinden bahisle yasal yollara başvurularak Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulacağının bilinmesini talep ve beyaz ederiz"... Öte yandan derbi sonrası açıklamaları sebebiyle PFDK’ya sevk edilen Başkan Ahmet Nur Çebi ile yöneticiler Adnan Dalgakıran ve Erdal Torunoğulları’na ceza çıkmadı.



Taraftar morali

Beşiktaş taraftarları, Gençlerbirliği maçı öncesi siyah-beyazlı takıma destek verdi. Dün akşamki antrenman öncesi Ümraniye Nevzat Demir Tesislerine gelen taraftarların yanına giden futbolcular da verilen desteğe alkışlarla karşılık verdi. Öte yandan dünkü idmanasakatlıkları sebebiyle katılmayan Burak Yılmaz ve Enzo Roco, bu akşam oynanacak maçta forma giyemeyecek.



GOL MAKİNESİ

Ganvoula harekâtı

∂ TFF’den gelecek bütçe miktarını bekleyen Beşiktaş bir andan transfer görüşmelerini sürdürüyor. Siyah-beyazlıların bu sezon 18 maçta 13 gol, dört asistle oynayan Bochum’un Kongolu golcüsü Silvere Ganvoula’yı satın alma opsiyonlu olarak kiralama istediği öğrenildi.



KULÜPTEN AÇIKLAMA

Mensah gündemde yok

∂ Son günlerde Beşiktaş’ın, Kayserispor’da forma giyen Mensah’la görüştüğü şeklinde haberler çıkmıştı. Siyah-beyazlı kulübün bu haberler üzerine yaptığı açıklamada “Kayserispor futbolcusu Bernard Mensah’ın takımımıza transferi ile ilgimiz yoktur” ifadeleri yer aldı.