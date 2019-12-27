Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, başarılı orta saha oyuncusu Ozan Tufan ile nikah tazeledi. Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan 24 yaşındaki futbolcu ile önümüzdeki sezondan başlayarak 3+1 yıllık mukavele imzalandı.

Konuyla ilgili Fenerbahçe'nin resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızın oyuncusu Ozan Tufan’ın bu yıl sona erecek sözleşmesi konusunda anlaşma sağlanmış; sözleşmesi önümüzdeki sezondan başlayarak 3+1 yıl uzatılmıştır. 2023-24 sezonuna dek formamızı giyecek futbolcu Ozan Tufan’a, takımımızın şampiyonluğu yolunda sonsuz başarılar diliyoruz" denildi.