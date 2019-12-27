Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaşlı Avukatlar Derneği, Beşiktaşlı Sanayici İş İnsanları ve Yatırımcıları Derneği ve Çarşı Ankara Grubu üyesi bir grup taraftar, Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan maçın orta hakemi Cüneyt Çakır, VAR hakemi Mete Kalkavan ve 4. hakem Alper Ulusoy hakkında "görevi kötüye kullanma" ve "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna muhalefet" suçlarını işledikleri iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Taraftarlar, suç duyurusu dilekçesini İstanbul Anadolu Adliyesi'ne gönderilmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verdi. Beşiktaşlı Hukukçular Derneği Başkanı İlhan Şevki Masarifoğlu, suç duyurusu dilekçesinin verilmesinin ardından Ankara Adliyesi önünde grup adına basın açıklaması yaptı. Fenerbahçe-Beşiktaş müsabakasında görev alan hakemlerin "yanlı" ve "kasıtlı" kararlarının mutlak suretle yargı incelemesinden geçmesi gerektiğini söyleyen Masarifoğlu, imtiyaz peşinde olmadıklarını, hem Beşiktaş hem de diğer kulüpler için şeffaf ve adli bir yönetim gösterilmesini talep ettiklerini kaydetti. Masarifoğlu, söz konusu maçtaki hakem kararlarının hata olarak adlandırılamayacağını, sonucun tasarlanıp hakemler tarafından belirlendiğini iddia etti.

"VAR kayıtlarının adeta bir devlet sırrı gibi saklanmasını doğru bulmuyoruz"

Masarifoğlu, Beşiktaş camiasının hiçbir zaman saha dışında tasarlanan işlerin içinde olmadığını belirterek, "Bizler, teknik direktörlerin strateji ve taktiklerinin galip gelmesini istiyoruz. Bizler, futbolcuların alın terlerinin galip gelmesini istiyoruz. Eğer saha dışında çeşitli nedenlerle yapılacak tasarlamalarla maç sonuçları belli olacaksa bu Türk futbolunun hem seyirci, hem kulüp hem de resmi kurumlar anlamında çöküşü anlamına gelecektir. O nedenle Türk futbolunda adalet var olsun, adaletsizlik yok olsun diyoruz. Türk futbolunda şeffaflık var olsun gizlilik yok olsun. VAR kayıtlarının adeta bir devlet sırrı gibi saklanmasını doğru ve olumlu bulmuyoruz. Hem Beşiktaş camiasının, hem Türk futbolseverlerinin, hem de her Türk vatandaşının bu kayıtları öğrenme, bilme hakkı vardır" diye konuştu.

"Türk futboluna temiz ellerin dokunmasını arzu ediyoruz"

VAR kayıtlarının açıklanmasını istediklerini vurgulayan Masarifoğlu, "Hata olarak gizlenen ama geride bir tasarımın olduğu maçların tekrardan gözden geçirilmesini ve Türk futboluna temiz ellerin dokunmasını, insanların gönül rahatlığıyla maçları seyretmesini arzu ediyoruz" dedi.

Beşiktaşlı Sanayici İş İnsanları ve Yatırımcıları Derneği Başkanı Ahmet Münir Yaşar ise Beşiktaş ve Fenerbahçe maçında yaşanan olaylara ilişkin suç duyurusunda bulundukları belirterek, "Eskiden 'hakem 'göremedi deniliyordu. Şimdi müsabakalar onlarca kamerayla takip ediliyor ve VAR hakemleri bu kameraların hepsini görebiliyorlar. Ben şimdi soruyorum Mete Kalkavan'a; Serdar Aziz'in Vida'ya yaptığı hareketi görmedin mi? Ben soruyorum Mete Kalkavan'a ve Cüneyt Çakır'a; önünde N'Koudou'nun formasından çekilmesini tam da görüş alanındayken görmedin mi? Hadi gözün kapalıydı, gözünü kırpıyordun... Sevgili Mete Kalkavan kameralardan sen görmedin mi? Ey dördüncü hakem. Dördüncü hakem sadece hakemler sakatlandığı zaman mı devreye giriyor? Neden para alıyorsunuz? Kim için, ne için görev yapıyorsunuz?" şeklinde konuştu.

Suç duyurularının sonuna kadar peşinde olacaklarını ifade eden Yaşar, "Bunun devamı manevi tazminat davalarıdır. Gerekliyse bütün üyelerimiz manevi tazminat davaları açacağız" ifadelerini kullandı.