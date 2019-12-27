Beşiktaş’ın Gençlerbirliği’ni konuk ettiği mücadelenin ikinci yarısında Diaby’nin yerine oyuna dahil olan Oğuzhan Özyakup, karşılaşmanın 74. dakikasında siyah-beyazlıların 3. golünü atarken 398 gün sonra gol sevinci yaşadı. Son olarak geçtiğimiz sezon 13. haftada deplasmanda oynanan ve Beşiktaş’ın 4-1 kazandığı Ankaragücü mücadelesinde fileleri havalandıran Oğuzhan, 24 Kasım 2018 tarihinden bugüne kadar geçen 398 günde gol atamamıştı. Atiba’nın asistinde fileleri havalandıran 27 yaşındaki futbolcu, attığı golün ardından kenarda ısınan Necip’e koştu.
Oğuzhan 398 gün sonra gol attı
27.12.2019 - 22:31 | Son Güncelleme: 27.12.2019 - 22:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gençlerbirliği karşılaşmasının 74. dakikasında skoru 3-1’e getiren golü atan Oğuzhan Özyakup, tam 398 gün sonra gol sevinci yaşadı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Oğuzhan Özyakup,
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5
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6
5
5
0
23
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Gaziantep FK
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6
5
5
-2
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16
4
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6
-1
18
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Kasımpaşa
16
4
3
9
-4
15
15
Konyaspor
16
3
6
7
-8
15
16
Antalyaspor
16
3
5
8
-13
14
17
Ankaragücü
16
2
5
9
-19
11
18
Kayserispor
16
2
4
10
-22
10
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17.Hafta Maçları
27.12.2019 20:30
Beşiktaş - Gençlerbirliği
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29.12.2019 19:00
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S.
Takım
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G.
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M.
A.
Y.
A.
P.
1
Hatayspor
16
11
3
2
12
36
2
Menemen Belediyespor
16
8
4
4
4
28
3
Akhisar Bld.Spor
16
7
6
3
5
27
4
Erzurum BB
16
8
3
5
5
27
5
Keçiörengücü
16
6
7
3
4
25
6
Ümraniye
16
7
4
5
3
25
7
Bursaspor
16
8
3
5
2
24
8
Balıkesirspor
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6
5
5
4
23
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Altay
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6
5
5
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Fatih Karagümrük
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6
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5
1
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Adana Demirspor
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5
6
5
4
21
12
Giresunspor
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5
5
6
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20
13
İstanbulspor
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4
7
5
2
19
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Altınordu
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3
6
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15
15
Osmanlıspor
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4
3
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12
16
Boluspor
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2
6
8
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12
17
Adanaspor
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1
6
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9
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2
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