Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son üç sezondur bordo-mavili kulübün formasını terleten Arjantinli yıldızın, yönetimin yaptığı sözleşme uzatma teklifini reddettiği iddia edildi. Arjantin'in önde gelen yayın organlarından TyC Sport'ta yer alan haberde, Trabzonspor'la olan kontratı haziran ayında bitecek olan yıldız futbolcunun, ülkesine dönmek istediği için teklifi reddettiği belirtildi.

Eş baskısı

Haberde ayrıca Arjantin Süper Lig ekiplerinden Estudiantes'in, Sosa'nın bu kararının ardından eski yıldızı için devreye girdiği ifade edildi. Kırmızı-beyazlı ekibin yöneticilerinin, 2003-2007 yılları arasında Estudiantes forması giyen Sosa'yı geri döndürmek için çalışmalara başladığı belirtildi. Öte yandan 34 yaşındaki oyuncunun eşinin de Arajntin'e dönmek istediği haberde yer aldı.

SYKES İMZALADI

Milano’ya takviye

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RONALDO’NUN ÖNÜNDE

Mayweather zirvede

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YÜZ YİRMİ SPORCUYLA KATILIYORUZ

Antalya’da geri sayım

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