Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Üst üste son dört resmî maçını kaybeden Beşiktaş, şeytanın bacağını kırmak için çıktığı G.Birliği karşısında üç puanı alırken çok zorlandı. İki kişi eksik kalan rakibi karşısında devreyi 1-0 geride kapatan siyah-beyazlılar ikinci yarıda golleri buldu. İlk yarı çok ilginç anlara sahne oldu. G.Birliği’nde Nadir Çifti 11. dakikada kırmızı kart gördükten sonra Beşiktaş için maçın daha rahat geçmesi bekleniyordu. Başkent ekibi bir kişi eksik oynamasına rağmen Ayite’nin attığı golle 1-0 öne geçince Vodafone Park buz kesti. Golde Karius’un hatası büyüktü. Ardından Yasin Pehlivan da direkt kırmızı kartla cezalandırılınca G.Birliği sahada dokuz kişi kaldı. İki kişi eksik rakibi karşısında Beşiktaş gol için yüklendikçe yüklendi. Umut, Diaby ve Ljajic üst üste yakaladığı fırsatları gole çeviremeyince siyah-beyazlı futbolcular protestolar eşliğinde soyunma odasının yolunu tuttu.

Kilidi Vida açtı

Abdullah Avcı ikinci yarıya Diaby’nin yerine Oğuzhan’ı alarak başladı. Sol kanada Ljajic, sağa N’Koudou, 10 numara pozisyonuna ise Atiba geçti. Bu değişiklikler Beşiktaş’ı hücumda şahlandırdı. Siyah-beyazlıların beraberlik golü ikinci yarının başlamasıyla geldi. Kazanılan korner vuruşunda Atiba’nın dokunuşu sonrası Vida’nın kafa vuruşu golle sonuçlandı: 1-1. Kartal öne geçmekte de gecikmedi. Atiba’nın akıl dolu pasında kaleci Ertaç’ın fazla açılmasını değerlendiren N’Koudou, aşırtma vuruşuyla Beşiktaş’ı öne geçirdi: 2-1. Fransız yıldız böylece bu sezon Beşiktaş’taki ikinci golünü kaydetti. Oğuzhan 75’te skoru 3-1’e getirirken, uzun süren seszziliğini de bozmuş oldu. Gecenin kahramanı Atiba son sözü söyledi. İlk üç golün asistini yapan Kanadalı yıldız son dakikadaki kafa vuruşuyla fileleri havalandırarak muhteşem oyununu golle taçlandırdı.

Golcü Vida!

Domagoj Vida, dün akşam Gençlerbirliği karşısında kilidi açan golü atarken, bu sezon üçüncü defa fileleri havalandırdı. Ayrıca Hırvat stoperin Süper Lig’de forma giydiği 60 maçta 7 golü bulunuyor.



HAMZAOĞLU...

Hakeme sitem etti

∂ Gençerbirliği teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, “Nadir’in kırmızı kartı her şeyi başlattı. Eğer hakemlerin dediği gibi küfür varsa ona göre tavır takınacağız. İnsan bir suç işler bir de azmettirme vardır. Öncesinde ağzına tekme yemiş belki ağzından bir şey çıkmıştır” dedi.

“MAÇIN ADAMI KAPTAN”

N’Koudou’dan övgüler

∂ Gençlerbirliği galibiyetine bir golle katkı sağlayan Kevin N’Koudou karşılaşmanın ardından Atiba’nın hakkını vererek, “Attığım golde da çok büyük katkısı ve emeği var. Maçın adamı kesinlikle kaptandır. Çok güzel bir galibiyet elde ettiğimiz için mutluyum” dedi.

CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Ruiz, Sivas’a yok

∂ Geldiği günden bu yana sürekli sakatlıklar yaşayan Beşiktaş’ın İspanyol stoperi Victor Ruiz dünkü maçta formasına kavuştu. Kart sınırında bulunan siyah-beyazlı oyuncu dün G.Birliği mücadelesinde sarı gördü ve 18. haftadaki Sivas maçında cezalı duruma düştü.