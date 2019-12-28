Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fatih Karagümrük'ten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Sayın Giray Bulak ile karşılıklı görüşerek ayrılmış bulunmaktayız. Kendisine hizmetlerinden dolayı sonsuz teşekkür eder, başarılar dileriz" ifadesini kullanıldı.