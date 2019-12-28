Fatih Karagümrük'ten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Sayın Giray Bulak ile karşılıklı görüşerek ayrılmış bulunmaktayız. Kendisine hizmetlerinden dolayı sonsuz teşekkür eder, başarılar dileriz" ifadesini kullanıldı.
Fatih Karagümrük'te Giray Bulak dönemi sona erdi
28.12.2019 - 17:26 | Son Güncelleme: 28.12.2019 - 17:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fatih Karagümrük, Teknik Direktör Giray Bulak ile yollarını ayırdı.
Etiketler : fatih karagümrük,giray bulak,
671594 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/671594.aspx
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P.
1
Sivasspor
16
10
4
2
18
34
2
Başakşehir
16
8
6
2
11
30
3
Beşiktaş
17
9
3
5
5
30
4
Trabzonspor
16
8
5
3
12
29
5
Fenerbahçe
16
8
4
4
12
28
6
Alanyaspor
16
7
5
4
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26
7
Galatasaray
16
6
6
4
3
24
8
Malatyaspor
16
6
5
5
10
23
9
Göztepe
16
6
5
5
0
23
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Gaziantep FK
16
6
5
5
-2
23
11
Denizlispor
16
6
3
7
-4
21
12
Çaykur Rizespor
16
6
2
8
-9
20
13
Gençlerbirliği
17
4
6
7
-4
18
14
Kasımpaşa
16
4
3
9
-4
15
15
Konyaspor
16
3
6
7
-8
15
16
Antalyaspor
16
3
5
8
-13
14
17
Ankaragücü
16
2
5
9
-19
11
18
Kayserispor
16
2
4
10
-22
10
Süper Lig Fikstür
17.Hafta Maçları
27.12.2019 20:30
Beşiktaş 4 - 1 Gençlerbirliği
28.12.2019 15:00
Ankaragücü - Denizlispor
28.12.2019 17:30
Başakşehir - Kasimpaşa
28.12.2019 17:30
Trabzonspor - Kayserispor
28.12.2019 20:00
Galatasaray - Antalyaspor
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Alanyaspor - Konyaspor
29.12.2019 16:30
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. - Yeni Malatyaspor
29.12.2019 19:00
Rizespor - Fenerbahçe
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Hatayspor
16
11
3
2
12
36
2
Erzurum BB
17
9
3
5
6
30
3
Menemen Belediyespor
16
8
4
4
4
28
4
Akhisar Bld.Spor
16
7
6
3
5
27
5
Keçiörengücü
16
6
7
3
4
25
6
Ümraniye
17
7
4
6
2
25
7
Bursaspor
16
8
3
5
2
24
8
Balıkesirspor
16
6
5
5
4
23
9
Altay
16
6
5
5
3
23
10
Fatih Karagümrük
17
6
5
6
-1
23
11
Adana Demirspor
16
5
6
5
4
21
12
Giresunspor
16
5
5
6
-6
20
13
İstanbulspor
16
4
7
5
2
19
14
Altınordu
16
3
6
7
-6
15
15
Osmanlıspor
16
4
3
9
-8
12
16
Boluspor
16
2
6
8
-9
12
17
Adanaspor
17
2
6
9
-10
12
18
Eskişehirspor
16
4
2
10
-8
5
PTT 1. Lig Fikstür
17.Hafta Maçları
27.12.2019 19:00
Adanaspor 2 - 0 Karagümrük
28.12.2019 14:00
ümraniyespor 1 - 2 Erzurumspor
28.12.2019 16:30
Bursaspor - Hatayspor
28.12.2019 16:30
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Altinordu - Menemenspor
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Boluspor - Eskişehirspor
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Istanbulspor - Adana Demirspor
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