Maçtan dakikalar (İlk yarı)
2. dakikada İrfan’ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda arka tarafa seken topa Clichy yerden vurdu. Kaleci Fatih’ten dönen topu Demba Ba boş ağlara gönderdi. 1-0
6. dakikada sağ kanattan Visca’nın ceza sahası içine yerden ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Crivelli’nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0
23. dakikada Veysel’in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta savunmadan seken top kaleye yöneldi. Kaleci Mert meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.
26. dakikada sol taraftan Clichy’nin ön direğe açtığı ortada Kasımpaşalı Fernandes’in ters vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0
27. dakikada sol kanatta Elia’nın ceza sahası içine yerden açtığı ortada Visca’nın şutunu kaleci Fatih tokatladı. Dönen top önünde kalan Demba Ba meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 4-0
Stat: Fatih Terim
Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Asım Yusuf Öz xx
Medipol Başakşehir: Mert xx, Caicara xx, Ponck xx, Epureanu xx, Clichy xx, İrfan Can xxx, Mehmet Topal xx, Visca xxx, Demba Ba xxx, Elia xxx, Crivelli xxx
Yedekler: Volkan, Aziz, Vieira, Uğur, Kerim, Berkay, Azabuike, Gökhan, Aleksic, Robinho
Teknik Direktör: Okan Buruk
Kasımpaşa: Fatih x, Veigneau xx, Veysel x, Ben Youssef xx, Hafez xx, Aytaç xx, Fernandes x, Thiam x, Quaresma x, Hajradinovic x, Koita x
Yedekler: Murat, Mehmet, Uğurcan, Çağatay, Furkan, Heintz, İlhan, Mustafa, Hakan
Teknik Direktör: Tayfur Havutçu
Goller: Demba Ba (dk. 2 ve 27), Crivelli (dk. 6), Fernandes (dk. 26 k.k.) (Başakşehir)
Sarı kartlar: Thiam, Veigneau (Kasımpaşa), Crivelli (Başakşehir)