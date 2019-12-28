Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’in 17. haftasında Galatasaray’a deplasmanda 5-0 kaybeden Antalyaspor’da Teknik Direktör Stjepan Tomas karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında maçı değerlendirdi. Farklı bir yenilgi beklemediklerini söyleyen Tomas, “Futbolda bunlar olabiliyor. Erken gol yemek bizim için kötü oldu. Erken gol olunca moral bozuldu. İlk 45 dakika kötü oynadık. İkinci yarıda daha farklı oynadık, pozisyon bulduk ama bizim sıkıntılarımız final paslarını sonuçlandırmada oldu. Büyük değişiklikler olacak bu takımda. Geçen sene Rize’de bunu gördüm ve yaşadım. Bu takım ligde kalmayı hak ediyor ve ben takımıma inanıyorum” diye konuştu.