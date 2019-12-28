Süper Lig’in 17. haftasında Galatasaray’a deplasmanda 5-0 kaybeden Antalyaspor’da Teknik Direktör Stjepan Tomas karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında maçı değerlendirdi. Farklı bir yenilgi beklemediklerini söyleyen Tomas, “Futbolda bunlar olabiliyor. Erken gol yemek bizim için kötü oldu. Erken gol olunca moral bozuldu. İlk 45 dakika kötü oynadık. İkinci yarıda daha farklı oynadık, pozisyon bulduk ama bizim sıkıntılarımız final paslarını sonuçlandırmada oldu. Büyük değişiklikler olacak bu takımda. Geçen sene Rize’de bunu gördüm ve yaşadım. Bu takım ligde kalmayı hak ediyor ve ben takımıma inanıyorum” diye konuştu.
Stjepan Tomas: Bu takım ligde kalacak
28.12.2019 - 22:31 | Son Güncelleme: 28.12.2019 - 22:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Galatasaray deplasmanında 5-0 mağlup olarak sezonun ilk yarısını tamamlayan Antalyaspor’da Teknik Direktör Stjepan Tomas maçın ardından konuştu. Tomas bu takımın ligde kalacağını söyledi.
Etiketler : Galatasaray,
671652 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/671652.aspx
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P.
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Sivasspor
16
10
4
2
18
34
2
Başakşehir
16
8
6
2
11
30
3
Beşiktaş
17
9
3
5
5
30
4
Trabzonspor
16
8
5
3
12
29
5
Fenerbahçe
16
8
4
4
12
28
6
Alanyaspor
16
7
5
4
14
26
7
Galatasaray
16
6
6
4
3
24
8
Malatyaspor
16
6
5
5
10
23
9
Göztepe
16
6
5
5
0
23
10
Gaziantep FK
16
6
5
5
-2
23
11
Denizlispor
17
6
4
7
-4
22
12
Çaykur Rizespor
16
6
2
8
-9
20
13
Gençlerbirliği
17
4
6
7
-4
18
14
Kasımpaşa
16
4
3
9
-4
15
15
Konyaspor
16
3
6
7
-8
15
16
Antalyaspor
16
3
5
8
-13
14
17
Ankaragücü
17
2
6
9
-19
12
18
Kayserispor
16
2
4
10
-22
10
Süper Lig Fikstür
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Beşiktaş 4 - 1 Gençlerbirliği
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Ankaragücü 2 - 2 Denizlispor
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Başakşehir - Kasimpaşa
28.12.2019 17:30
Trabzonspor - Kayserispor
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Galatasaray - Antalyaspor
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Sivasspor - Göztepe
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Rizespor - Fenerbahçe
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Hatayspor
16
11
3
2
12
36
2
Erzurum BB
17
9
3
5
6
30
3
Menemen Belediyespor
16
8
4
4
4
28
4
Akhisar Bld.Spor
16
7
6
3
5
27
5
Keçiörengücü
16
6
7
3
4
25
6
Ümraniye
17
7
4
6
2
25
7
Bursaspor
16
8
3
5
2
24
8
Balıkesirspor
16
6
5
5
4
23
9
Altay
16
6
5
5
3
23
10
Fatih Karagümrük
17
6
5
6
-1
23
11
Adana Demirspor
16
5
6
5
4
21
12
Giresunspor
16
5
5
6
-6
20
13
İstanbulspor
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4
7
5
2
19
14
Altınordu
16
3
6
7
-6
15
15
Osmanlıspor
16
4
3
9
-8
12
16
Boluspor
16
2
6
8
-9
12
17
Adanaspor
17
2
6
9
-10
12
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Eskişehirspor
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4
2
10
-8
5
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