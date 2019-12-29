Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor Kulüp Doktoru Hakan Ayaz, kaleci Uğurcan Çakır’ın sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada “Oyuncumuzun tedavisine başlandı. Kalecimiz Uğurcan Çakır’a yapılan röntgen ve tomografi (CT) tetkiklerinde kemik yapılara ait önemli bir sorun görülmemiş, fizik muayene sonucu sol ayak bilek bağlarında esneme ve ödem tespit edilmiştir. Kalecimizin acil olarak akut dönem tedavisine başlanılmış olup kesin teşhisin ödemin fazlalığı nedeniyle bir kaç gün sonra yapılacak MR tetkikleri sonrası konulması planlanmaktadır” dedi.