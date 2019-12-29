Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Medyada yer alan bazı haberlere tepki gösteren Ersun Hoca “Yalan söylemeyeceksiniz. Her hafta defalarca önce yönetimle, sonra Damien’le, sonra başkanımızla, sonra yönetimimizle her gün bir şeyler çıkıyor. Bunu bu şekilde yapmak ne kazandırıyor. Siz rekabeti bu şekilde mi belirleyeceksiniz? Artık gülmeye başladık” diye konuştu.

Yalan söylemeyin!

Yanal “Belirli cenahlardan hep aynı şeyler gelmeye başlıyor. Bu markaya zarar veriyor. Yalan söylemek topluma ihanet etmek, vicdanıyla oynamak demektir. O insanları kışkırtmak ve kötü düşündürmektir. Buna kimsenin hakkı yok. Bu mu centilmenlik? Yaşlı başlı adamlar, kelli felli insanlar yalan söylemekten utanmıyorlar. Ben başka bir şey söylemeyeceğim. Yalan söylemeyin. Bunu çocuklarınıza nasıl anlatacaksınız” ifadesini kullandı.

Fransız cimrisi!

Comolli, esprili şekilde Yanal ile ortak fikirlerinin iyi restoranlar olduğunu söylerken Ersun Hoca “Fransız cimrisi. Cebinde büyük akrep var” diye takıldı.