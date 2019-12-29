Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray düşe kalka gittiği bir sezonda ilk yarıyı iyi bitirdi. Antalyaspor'u evinde 5-0 mağlup eden Aslan, oynadığı istekli futbolla da ikinci devre için taraftarına ümit verdi. Bir tarafta ocak ayında yapılması planlanan transfer harekâtı için ciddi bir çalışma sürdürülürken, Fatih Terim de değişimin sinyallerini dün kurduğu takımla verdi. Belhanda, Babel ve Selçuk Antalyaspor karşısında yedek kulübesindeydi. Bu üçlünün olmayışı sarı-kırmızılılara daha hızlı hücuma çıkma, dikine oynama gibi kabiliyetler getirmişti. Topu ayağında tutan Belhanda, her fırsatta çalım deneyen, başaramayınca da geri pas atan Babel ve eski hâlinin yerinde yeller esen Selçuk'un yokluğu Galatasaray'ın skor tabelasına olumlu yansıdı. Tabi bir de gönderilmesi gündemde olan isimlerin, yumurta kapıya dayanınca aklının başına gelmesi de galibiyette etken oldu.

Falcao farkı

Maça hızlı başlayan Galatasaray, çok geçmeden istediği golü buldu. 10'uncu dakikada ceza sahasında Antalyaspor’dan Ufuk topa elle müdahale edince hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başında gelen Falcao da düzgün bir vuruşla perdeyi açtı: 1-0. Mariano 28'de sağdan çizgiye kadar inip, yerden ortaladı, pozisyonu iyi takip eden Falcao farkı ikiye çıkarttı: 2-0. Maçın iyilerinden Ömer 37'de soldan kesti, ön direkte Taylan'ın şutunda top Celustka'ya çarpan top ağlara gitti: 3-0. Maç boyunca hiç durmadan yağan yağmur, zeminin ağırlaşmasına neden olurken iki takımın temposu da düştü. Feghouli'nin yerine giren Babel, girer girmez 82'de Ömer'in harika uzun pasında ceza sahasına girer girmez vurdu: 4-0. G.Saray'ın genç yıldızı Taylan, 89'da tabelayı belirleyen isim oldu: 5-0.

İkinci yarı daha iyi olacağız

İlk golünü Kasımpaşa maçında atan ve sonrasında suskun kalan Radamel Falcao, Antalyaspor'a patladı. Rakip fileleri iki kez (biri penaltıdan) havalandıran Kolombiyalı forvet maç sonu "Galibiyet şarttı" derken sonrasında da "Sezonun ilk devresini çok golle ve güzel kapattığımız için mutluyuz. İkinci bölümde bireysel olarak da takım olarak da daha iyiye gideceğiz. İyi bir hazırlık dönemi sonrası her maç üzerine koyarak devam etmek istiyoruz" diye konuştu.

Yıllardır bu anı bekliyordum

Sezon başı transfer olan ancak ligde on bire ilk kez dün Antalyaspor karşısında giren Taylan Antalyalı formanın hakkını verdi. Takımına penaltı kazandıran ve Celutska'nın kendi ağlarına gönderdiği topa dokunan genç isim sonrasında da ağları havalandırdı. Maç sonu da "Yıllardır bu anı bekledim" diyerek duygularını anlatan sarı-kırmızılı oyuncu "Elimden geleni yaptım. Aldığım her dakikanın hakkını vermeye çalışıyorum. Umarım ikinci yarıda da bunu sürdürürüm" dedi.

İşte özlenen takım

Sezon başından bu yana tanınmaz halde olan bir Aslan vardı. Fatih Terim dönemlerinde genelde hücum etkinliği fazla olan, bol gol bulan ve rakibini bunaltan bir takım hüviyetine bürünüyordu Galatasaray. Ancak ilk yarının son maçına kadar o takımdan eser yoktu. Ne teknik ekip mutlu ne de taraftar. Ancak dün Antalyaspor önünde eski Aslan'dan sinyaller vardı. Ki ilk devre sezon rekoru geldi. Antalyaspor ceza sahasında topla 33 kez buluşan ve 4.17'lik gol beklentisi yakalayan sarı-kırmızılılar, 2014-15 sezonundan bu yana ilk yarılar itibarıyla Süper Lig rekorunu kırdı. 7 defa gol pozisyonuna giren Terim'in öğrencileri üçünü golle sonuçlandırdı.

LEMINA'NIN DİLEĞİ

2020 daha iyi geçsin

Sarı-kırmızılıların orta sahadaki yıldızı Mario Lemina, Antalyaspor maçı sonrasında ''Gol atmakta ve kazanmakta zorlanıyorduk ancak bu maçla birlikte 2020'nin iyi başlayıp, iyi bitmesini istiyoruz. 15 günlük arada iyice dinlenip ikinci yarıya daha iyi başlayacağım'' diye konuştu.

SON MAÇINDA COŞTU!

Mariano şov yaptı

Sarı-kırmızılılarda istenmeyen adam olan ancak mecburiyetten oynatılan Mariano en iyi maçlarından birini çıkardı. Bir asist yapan ve etkili ortaları bulunan Brezilyalı deyim yerindeyse giderayak şov yaptı. Mariano'nun ocak ayında ülkesine dönmesi bekleniyor.

İKİNCİ YARIDA YOK

Nagatomo'ya veda

G.Saray'da değişim başlıyor. İkinci yarıda büyük bir operasyona imza atacak olan sarı-kırmızılılarda gidecek isimlerle kısa süre içinde yollar ayrılacak. Teknik direktör Terim, dünkü maç çıkışında "Nagatomo'yu çok seviyoruz. Ayrılsak da beraberiz" diyerek vedayı duyurdu.

6 MAÇ SONRA GOL ATTI

Babel nihayet

Karşılaşmanın 82. dakikasında Antalyaspor ağlarını sarsan Babel büyük sevinç yaşadı. Ligdeki son golünü 10. haftadaki Rizespor maçında atan Hollandalı, 6 maç aradan sonra suskunluğunu bozdu. Babel'in sayısı Galatasaray'ın Türk Telekom'daki 450. golü oldu.