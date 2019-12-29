Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ligin ilk yarısını flaş bir skorla galip bitiren Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, bir süre önce elini öperek buzları eriten Arda Turan ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Antalyaspor karşısında iyi bir oyunla güzel bir sonuç elde ettiklerini söyleyen Terim “İnşallah ikinci devre, bu Galatasaray’a yakışan futbolla beraber iyi sonuçlar alacağız. Benim hayallerim, isteklerim, rüyalarım, hedeflerim hiç bitmez. Avrupa’da Galatasaray’ın da hedefleri, benim de hedeflerim de bitmez. Birçok maçta belki de ikinci yarılar olmasaydı çok fazla puanla kapatabilirdik! Ama çoğu maçta da iyi oynamadık, bunu kabul etmek lazım” değerlendirmesinde bulundu.

O iyi bir G.Saraylı

Fatih Hoca, eski oyuncusu Arda Turan için ise “Onunla özel hayattaki ilişkimizle futboldaki ilişkimiz farklı. Bunu ayıralım. Arda önemli bir oyuncu. Galatasaray için önemli bir figürdü. Nasıl olur bilmiyorum. Ancak ‘Arda, futbolu Galatasaray’da mı bırakmalı’ derseniz, oyum evet olur. Arda Turan iyi bir Galatasaraylı. Galatasaray da kendi çocuklarına her zaman sahip çıkar. Biri hak edecekse bu Arda Turan’dır” dedi. Üç kulvarda mücadele etmenin zorluğundan bahseden Terim “Haftada 1’e dönünce biz de kendimize bakarız. 15 hafta santrforsuz oynadık. Buna rağmen ‘biz hatalıyız’ diyoruz. Daha fazla puan almalıydık” diye konuştu.

Marcao’dan umutlu bakış

Cimbom’un savunmadaki değişmezlerinden Marcao, Antalyaspor karşısında çok iyi bir oyun sergilediklerini ifade etti. Şu anda istedikleri yerde olmadıklarını vurgulayan sarı-kırmızılı oyuncu “Ligin ikinci yarısında hatalarımızı telafi edeceğiz ve tekrar yarışın içinde olacağız” diye konuştu.

BURUK DA AÇIKLADI

Yeni başlangıca ihtiyacı var

Fatih Terim’in elini öpmesinin ardından adı sürekli eski yuvası Galatasaray ile anılan Arda Turan konusunda Medipol Başakşehir’in hocası Okan Buruk’tan da açıklama geldi. Buruk, “Arda ile ilgili hem başkanımız hem ben konuştum. Arda’nın yeni bir başlangıca ihtiyacı var. Arda için açılacak yeni sayfa onun hedefleri doğrultusunda daha iyi olabilir. Burada en doğru kararı verecek olan Arda’dır” ifadesini kullandı.

ESKİ ASLAN, TELEKOM’DA

Tarık Çamdal ıslıklandı

Yıllardır Galatasaray’da yedek kulübesinde oturan ve sonrasında Antalyaspor’a gönüllü olarak imza atan Tarık Çamdal, ayrıldıktan sonra eski takımı Galatasaray’a karşı ilk kez forma giydi. Tarık Çamdal ayağına her top geldiğinde sarı-kırmızılılar tarafından ıslıklandı.

HEDEFTE ÖZDEMİR VARDI

Federasyona büyük tepki

Galatasaray taraftarı hem sözlü hem de yazılı olarak TFF’yi ve başkan Nihat Özdemir’i hedef aldı. Sarı-kırmızılılar maç içerisinde Nihat Özdemir aleyhinre tezahüratta bulunurken tribünlerde de “‘Zorlu yolların Fatihi varlığın mayısların habercisi” pankartı açtı.