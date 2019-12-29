Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in ilk yarısının son haftasında, D.G. Sivasspor, Göztepe’yi evinde konuk etti. Müsabaka ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Bu skorla Sivasspor ilk yarıyı lider olarak kapattı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

20. dakikada Caner’in Deniz’i düşürmesi ile maçın hakemi serbest vuruş noktasını gösterdi. Berkan’ın kullandığı serbest vuruşta kaleye giden topu Yatabare uzaklaştırdı.

26. dakikada Marcelo, Mert Hakan’dan kazandığı topu ceza sahası içerisindeki Yatabare ile buluşturdu. Bu oyuncunun kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

32. dakikada sağ kanattan Marcelo'nun ortasında ceza sahası içinde Mert Hakan’ın kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada Fatih’in ceza sahası dışından kaleye gönderdiği uzun şutta Beto topu kontrol etmeyi başardı.

48. dakikada Berkan'ın, sol kanattan kaleye gönderdiği uzun şutta top direkten döndü.

57. dakikada Emre’nin sağ kanattan yaptığı ortada Mert Hakan kafayı vurdu. Beto tehlikeli pozisyonda topu çıkarmayı başardı ve gole izin vermedi.

66. dakikada Fatih, rakibi Andre Castro'dan çalığı topu Kone ile buluşturdu. Ceza sahasına giren Kone, pasını uzak direkteki Yatabare ile buluşturdu. Yatabare ise bekletmeden yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 1-0

82. dakikada Emre sol kanattan ceza sahası içeresine sokularak kaleyi hedef aldı. Beto bu sert şutu son anda kurtarmayı başardı.