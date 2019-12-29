Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in ilk yarısının son haftasında, D.G. Sivasspor, Göztepe'yi evinde konuk etti. Müsabaka ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Bu skorla Sivasspor ilk yarıyı lider olarak kapattı. Dev takımların transfer listesinde yer alan Mert Hakan Yandaş, maç sonunda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"ARKADAŞLARIMA SONSUZ GÜVENİYORUM"

25 yaşındaki oyuncu, "2020'ye Bursa'da ailemle birlikte gireceğim. Hangi takımda olacağım kulübümün bileceği iş. Yarı yolda bırakmak bana yakışmaz. Ben Beşiktaş maçında yokum ama takım arkadaşlarıma sonsuz güveniyorum. Transferime gelirsek kulübüm bilir, dediğim gibi yarı yolda bırakmak bize yakışmaz." dedi.

"YAZIN TATİL FALAN YAPMADIM"

Mert Hakan, "2019'un ilk yarısı benim için kabus gibiydi. Yazın çok çalıştım, tatil falan yapmadım. Bunun emeğini alıyorum. Bu sadece benim değil tüm takımın başarısı. Biz aslan gibi 25 kişiyiz. 25 tane çok delikanlı oyuncumuz var. İnşallah benim için 2020 de aynı devam eder" diye konuştu.