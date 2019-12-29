Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, başta asayiş, trafik, terör, kaçakçılık ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındaki şahısların caydırılması, aranan şahıslar ve araçların yakalanması, varsa suç delillerinin ele geçirilmesi maksadıyla 168 unsur, 3 dedektör köpek ve 563 personelin katılımı ile 4 aşamalı olarak "Türkiye Huzur ve Güven (Tütün ve Alkollü İçkilere Yönelik)" uygulaması kapsamında 649 umuma açık yer ve 144 metruk binada yapılan uygulama neticesinde, 13 bin 645 şahıs sorgulanmış, çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 27 şahıs yakalanmış olup bu şahıslardan 4'ü gözaltına alınmış, 23 şahsa adli ve idari işlem yapılarak, 5 bin 286 TL idari para cezası uygulandı. 3 umuma açık eğlence mekanına 3 bin 400 idari para cezası uygulandı. Jandarma ekipleri trafik uygulamasında 4 bin 395 araç kontrol ederek, 39 aracı trafikten men edildi ve 98 araca 46 bin 747 TL idari para cezası uygulandı. Operasyonlar sırasında 5 av tüfeği, 2 mermi veya fişek, 12 litre kaçak içki, 2 bin 500 adet makaron, 37 kg kaçak tütün, 3 adet dedektör, 2 adet kazma, 1 adet çapa, 32 adet kalem pil, 4 ster odun ele geçirildi
Balıkesir'de jandarma aranan 27 kişiyi yakaladı
29.12.2019 - 21:27 | Son Güncelleme: 29.12.2019 - 21:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Balıkesir'de jandarma ekipleri 563 personelin katılımı ile huzur ve güven operasyonu düzenledi. Balıkesir il genelinde yapılan operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 27 kişi yakalandı.
Etiketler : Balıkesir,
671834 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/671834.aspx
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O.
G.
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M.
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Y.
A.
P.
1
Sivasspor
17
11
4
2
19
37
2
Başakşehir
17
9
6
2
15
33
3
Trabzonspor
17
9
5
3
16
32
4
Beşiktaş
17
9
3
5
5
30
5
Fenerbahçe
16
8
4
4
12
28
6
Galatasaray
17
7
6
4
8
27
7
Alanyaspor
16
7
5
4
14
26
8
Malatyaspor
16
6
5
5
10
23
9
Göztepe
17
6
5
6
-1
23
10
Gaziantep FK
16
6
5
5
-2
23
11
Denizlispor
17
6
4
7
-4
22
12
Çaykur Rizespor
16
6
2
8
-9
20
13
Gençlerbirliği
17
4
6
7
-4
18
14
Kasımpaşa
17
4
3
10
-8
15
15
Konyaspor
16
3
6
7
-8
15
16
Antalyaspor
17
3
5
9
-18
14
17
Ankaragücü
17
2
6
9
-19
12
18
Kayserispor
17
2
4
11
-26
10
Süper Lig Fikstür
17.Hafta Maçları
27.12.2019 20:30
Beşiktaş 4 - 1 Gençlerbirliği
28.12.2019 15:00
Ankaragücü 2 - 2 Denizlispor
28.12.2019 17:30
Başakşehir 5 - 1 Kasimpaşa
28.12.2019 17:30
Trabzonspor 6 - 2 Kayserispor
28.12.2019 20:00
Galatasaray 5 - 0 Antalyaspor
29.12.2019 14:00
Sivasspor 1 - 0 Göztepe
29.12.2019 16:30
Alanyaspor - Konyaspor
29.12.2019 16:30
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. - Yeni Malatyaspor
29.12.2019 19:00
Rizespor - Fenerbahçe
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Hatayspor
17
11
3
3
11
36
2
Erzurum BB
17
9
3
5
6
30
3
Keçiörengücü
17
7
7
3
5
28
4
Menemen Belediyespor
17
8
4
5
3
28
5
Akhisar Bld.Spor
17
7
6
4
4
27
6
Bursaspor
17
9
3
5
3
27
7
Ümraniye
17
7
4
6
2
25
8
Balıkesirspor
17
6
6
5
4
24
9
Altay
16
6
5
5
3
23
10
Fatih Karagümrük
17
6
5
6
-1
23
11
Adana Demirspor
16
5
6
5
4
21
12
Giresunspor
16
5
5
6
-6
20
13
İstanbulspor
16
4
7
5
2
19
14
Altınordu
17
4
6
7
-5
18
15
Osmanlıspor
17
4
4
9
-8
13
16
Boluspor
17
2
7
8
-9
13
17
Adanaspor
17
2
6
9
-10
12
18
Eskişehirspor
17
4
3
10
-8
6
PTT 1. Lig Fikstür
17.Hafta Maçları
27.12.2019 19:00
Adanaspor 2 - 0 Karagümrük
28.12.2019 14:00
ümraniyespor 1 - 2 Erzurumspor
28.12.2019 16:30
Bursaspor 2 - 1 Hatayspor
28.12.2019 16:30
Ekol Hastanesi Balikesirspor 1 - 1 Osmanlispor
28.12.2019 19:00
Altinordu 1 - 0 Menemenspor
29.12.2019 14:00
Boluspor 1 - 1 Eskişehirspor
29.12.2019 14:00
Keçiörengücü 1 - 0 Akhisarspor
29.12.2019 16:30
Istanbulspor - Adana Demirspor
29.12.2019 19:00
Altay - Giresunspor